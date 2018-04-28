Командир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, в Кемеровском областном суде. 13 апреля 2018

Командир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, в Кемеровском областном суде. 13 апреля 2018

КРАСНОЯРСК, 28 апр — РИА Новости. Начальник пожарного звена Сергей Генин, которого обвиняют в халатности при тушении пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", написал из СИЗО письмо, в котором благодарит всех за поддержку. Выдержки из письма распространила пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС.

"Даже не знаю, как выразить вам свою благодарность… А в жизни так все нестабильно, я никак не ожидал, что окажусь в таком положении, но что есть, то есть", — написал Генин.

Пожарный также рассказал, что в СИЗО к нему хорошо отнеслись как соседи, так и руководство учреждения.

"Как только заехал в камеру, был в шоке и в отчаянии, но они меня поддержали морально… Сейчас вроде мое самочувствие стало стабилизироваться, отношение администрации достойное, правильное", — пишет Генин.

Он поделился, что после ареста многое переосмыслил, первое время в СИЗО было тяжелым, он не мог спать, но благодаря работе психологов, поддержке администрации и соседей стало легче.

В письме Генин пишет, что надеется на скорое возвращение домой и к работе.

"Меня оправдают и отпустят!" — написал он.