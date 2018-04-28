КРАСНОЯРСК, 28 апр — РИА Новости. Начальник пожарного звена Сергей Генин, которого обвиняют в халатности при тушении пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", написал из СИЗО письмо, в котором благодарит всех за поддержку. Выдержки из письма распространила пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС.
Пожарный также рассказал, что в СИЗО к нему хорошо отнеслись как соседи, так и руководство учреждения.
"Как только заехал в камеру, был в шоке и в отчаянии, но они меня поддержали морально… Сейчас вроде мое самочувствие стало стабилизироваться, отношение администрации достойное, правильное", — пишет Генин.
Он поделился, что после ареста многое переосмыслил, первое время в СИЗО было тяжелым, он не мог спать, но благодаря работе психологов, поддержке администрации и соседей стало легче.
"Меня оправдают и отпустят!" — написал он.
Пожар в "Зимней вишне"
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. В основном не удалось выбраться тем, кто находился в кинозалах на верхнем этаже, где началось возгорание.
Генину предъявили обвинение в халатности. По версии следствия, он при пожаре "проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время".