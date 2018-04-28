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Общество

Большинство российских трудящихся удовлетворены работой, выяснили социологи

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"Общественные мнения" (362)
08:2928.04.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастники форума Московский день профориентации и карьеры в Москве. Архивное фотоУчастники форума Московский день профориентации и карьеры в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Среди российских трудящихся 80% удовлетворены своей работой, как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины не хотят ее менять; эксперты склонны отчасти объяснять это существующими в стране экономическими проблемами, в связи с чем у людей реже возникают мысли о смене работы.

Шествие профсоюзов, приуроченное к Дню Весны и Труда, в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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По данным ВЦИОМ, "уровень удовлетворенности работой среди трудящихся остается крайне высок — 80%". И даже среди респондентов с плохим, по их оценкам, материальным положением, более половины (56%) ею удовлетворены, отмечено в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Недовольство своей работой высказывают 18% респондентов, что, по данным ВЦИОМ, стало самым низким показателем с 2004 года, когда эта доля составляла более четверти россиян (29%).

"Остаться на своем нынешнем месте готовы 52% работающих россиян (в кризисные 2009 и 2014 годы эти доли были наиболее высоки — 54% и 57% соответственно)", — указано в материалах опроса.

Главным мотивом для тех, кто хотел бы сменить работу, на протяжении всего периода измерений остается финансовый вопрос — на низкую зарплату пожаловались 20%.

"На второе место среди причин для смены работы впервые вышло желание начать свое дело (7%), тогда как недовольство чрезмерно напряженным трудом (6%) и отсутствие надежд на карьерный рост (5%) переместились на третье и четвертое места. Примерно столько же работников (5%) опасаются не заработать на достойную пенсию", — отметили социологи.

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения медалей Герой Труда Российской Федерации. 25 апреля 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Еще 3% работников подталкивает к смене места работы недовольство нынешним неофициальным трудоустройством с "серой" заработной платой.

"Причина улучшения оценок личной трудовой ситуации — в экономических проблемах в стране: чем сложнее ситуация в экономике, тем реже возникают мысли о смене работы, снижается уровень притязаний, прежде всего в части зарплаты, повышается общая лояльность к своей организации", — отметил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, комментируя результаты опроса.

Вместе с тем, уточнил эксперт, уровень потенциальной трудовой мобильности в России никогда не был высоким, "россияне могут дорожить своим местом работы".

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 25-26 апреля 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 1994-2015 годах проводились квартирные опросы.

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