Посетители Московского зоопарка увидят краснокнижных голубых баранов

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Семья краснокнижных баранов впервые поселилась в Московском зоопарке, посетители смогут их увидеть рядом с павильоном "Птицы и бабочки" на новой территории зоосада, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Впервые в экспозиции Московского зоопарка появилась семья голубых баранов. Животных привезли в конце апреля из Центра воспроизводства редких видов. Сейчас двухлетний самец и три годовалые самки привыкают к своему новому жилищу. Лучше всего за игривыми и энергичными копытными наблюдать утром и вечером. Просторный вольер для них обустроили на Турьей горке, расположенной на новой территории зоопарка рядом с павильоном "Птицы и бабочки", — говорится в сообщении.

Как отмечается, по утрам у первых посетителей зоосада есть возможность понаблюдать за кормлением этих копытных. На завтрак они получают сено, специализированные комбикорма, ивовые ветки и минеральные добавки. Понаблюдать за тем, как завтракают животные, можно с 1 мая. В начале мая зоопарк запускает летнюю программу "Бодрое утро". До 31 августа включительно зоосад будет открываться на полтора часа раньше — в 07.30.

"Семья голубых баранов для большинства зоопарков явление редкое. В экспозициях чаще встречаются группы животных одного пола. Как правило, это самцы, потому как они обладают более эффектной внешностью. Московский зоопарк не гонится за эстетикой, а ставит перед собой задачу сохранить и приумножить этот краснокнижный вид. Поэтому уже много лет вместе с другими европейскими зоопарками мы участвуем в ведении племенной книги, в которой мы учитываем каждого появившегося на свет ягненка. К сожалению, численность голубого барана в дикой природе из года в год сокращается. Это связано с браконьерством и сокращением кормовой среды этих животных", — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, уже в будущем году от них рассчитывают получить потомство. Свое название голубой баран получил благодаря необычному характерному окрасу: его шерсть обладает красивым голубым отливом. Особенно отчетливо это заметно на спине, боках и морде в зимний период. Еще одна особенность голубых баранов — универсальный шерстяной покров. Густой и теплый мех согревает животных зимой, а летом не дает перегреться на солнце.