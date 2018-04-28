Интернет-омбудсмен признал невозможность блокировки Telegram

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Заблокировать Telegram, внося в черный список IP-адреса, невозможно, борьба с мессенджером будет продолжаться вечно, такое мнение высказал РИА Новости интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Собеседник агентства назвал существующий механизм блокировок неэффективным и предложил бороться с авторами нелегального контента, а не с сервисом, посредством которого он распространяется.

"Это (блокировка Telegram — ред.) вечно может продолжаться, потому что Telegram – это не сайт, это приложение. И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram – это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает", — сказал Мариничев.

Как пояснил интернет-обмудсмен, Telegram все равно сможет обновлять свое программное обеспечение и с помощью этих обновлений обходить блокировки. При этом он отметил, что попадание в черный список сторонних сервисов будет вынуждать пользователей устанавливать программы для обхода блокировок.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России по решению Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. Минувшей ночью ряду российских пользователей оказались недоступны "ВКонтакте", "Яндекс", Twitter, Facebook и "Одноклассники". Роскомнадзор объяснил, что "кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов" связано с "технологическими особенностями работы системы".