"Одна каска на двоих". Почему трагедия "Зимней вишни" может повториться

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Александр Чернышев. Пожар, произошедший месяц назад в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, унес жизни 60 человек. Многие винят во всем пожарных, которые не смогли быстро погасить огонь. Сами они тяжело переживают случившееся, но обращают внимание на условия своей работы. По словам спасателей, в некоторых регионах России вместо шести человек на пожар выезжают двое, начальство экономит на зарплате, не хватает снаряжения и техники. О том, что нужно сделать, чтобы кемеровская трагедия не повторилась, — в материале РИА Новости.

Аттестация против суда

В Якутии конфликт пожарных с начальством длится уже несколько месяцев. Спасатели микрорайона Конголассы города Якутска выиграли у руководства — Государственной противопожарной службы республики — более сорока судебных исков. Среди претензий — неправильное начисление заработной платы и ее задержки, принуждение к работе во внеслужебное время, отсутствие спецодежды, перечисляет в разговоре с РИА Новости водитель пожарной машины, председатель независимого профсоюза пожарных Андрей Холтосунов.

По его словам, постановления суда ситуацию не меняли. Более того, пожарных увольняли. Официально из-за того, что они не прошли аттестацию, на самом деле — за сотрудничество с региональными СМИ.

"Не давали ни вопросов, ни билетов для подготовки. Люди ездили в администрацию Государственной противопожарной службы Якутии, методисты их валили, а после этого — увольнение", — говорит Холтосунов.

Тогда пожарные решились на крайнюю меру — 16 апреля объявили голодовку. Руководство пыталось помешать протесту, сняв смену с дежурства и угрожая уголовным преследованием, но спасатели не собирались сдаваться. На следующий день к голодовке присоединились пожарные части села Маган, поселков Зырянка и Нижний Бестях.

"На пожарах греемся"

"У нас в поселке на вызов выезжаем я и водитель, хотя в бригаде должно быть шесть человек. Необходимо произвести разведку, развертывание, оперативно передавать информацию по радиосвязи, эвакуировать людей, потушить пожар — все на мне, водителю отходить от машины нельзя: важно следить за показателями приборов", — описывает трудовые будни корреспонденту РИА Новости начальник караула пожарной части села Маган в Якутии Роман Городов.

По уставу для приема вызовов в пожарной части должен быть диспетчер, но трубку приходится брать самому Городову. "Представьте, горело недавно двухэтажное здание сверху. Чтобы забраться на крышу, нужно выдвинуть лестницу, одному не получится. Да и на высоте по уставу в одиночку работать нельзя. Поливал с земли, как мог, пока не прибыло подкрепление. Успели: еще чуть-чуть, и весь дом бы сгорел", — приводит пример пожарный.

Нехватка кадров — не единственная проблема, продолжает он. Старые машины не ремонтируют, обмундирование не выдают, переработку не оплачивают. На все ответ один — денег нет.

"Приходится работать в мороз минус 50 градусов в летних дырявых сапогах. Пока горит — еще ничего, а потом ноги хоть отрубай. Меняемся с другими сменами, у кого что из обмундирования получше, потеплее. Зимы у нас суровые", — говорит Городов.

Выступления пожарных в местных СМИ и голодовка не остались без внимания. Власти республики и региональная прокуратура, а также Минфин Якутии начали проверку.

"По предварительным итогам работы Гострудинспекции установлен ряд нарушений, в том числе по привлечению сотрудников к сверхурочной работе. Есть вопросы по выдаче средств индивидуальной защиты. Государственной противопожарной службе Якутии поручено произвести расчеты по задолженности за переработку и на полное обмундирование личных составов всех подразделений в республике", — сообщает пресс-служба главы региона.

Искать на это деньги предстоит уже новой администрации. "Не дожидаясь итогов проверки, начальник Государственной противопожарной службы Республики Якутия Николай Иванов 18 апреля уволился по собственному желанию", — говорится в публикации.

После проверок и обещаний властей республики принять необходимые меры голодовки прекратились, появилась надежда на улучшение ситуации. Хотя вопросы у специалистов остаются. "Да, спецодежду сразу выдали. Восстановили одного бойца, который рассказывал о нашем положении журналистам. Но задолженность по зарплате сохраняется", — подводит итоги Холтосунов.

"Хобби — спасать мир"

Бывший спасатель-авиадесантник Анатолий Долговых говорит РИА Новости, что и в других регионах в системе МЧС сложная ситуация. В 2016 году он написал по этому поводу открытое письмо Владимиру Путину, рассказав о плачевном состоянии техники и обмундирования, некорректном поведении начальников, низких зарплатах и других проблемах.

"На тот момент я уже не работал спасателем", — уточняет Долговых. Обращение к главе государства помогло несколько улучшить ситуацию: начались проверки, на Урале пожарным выплатили 17 миллионов рублей долгов.

© Фото : из личного архива Анатолий Долговых на службе © Фото : из личного архива Анатолий Долговых на службе

Долговых уверен: система выстроена так, что в ней остаются только идейные сотрудники. "Люди идут в профессию не за деньгами, а по чувству долга. Однажды с обеда коллега принес объявление: требуются охранники, 28 тысяч рублей в месяц. Мне платили 23 тысячи рублей, и это учитывая надбавки за дополнительные специальности. Смены — сутки через двое или через трое, поэтому многие по-настоящему зарабатывают в других местах. Спасать мир превращается в любимое хобби", — говорит он.

Сейчас бывший спасатель преподает курсантам в Уральском пожарно-спасательном учебном центре. Он видит проблемы и в системе подготовки кадров.

"К примеру, есть специальный прибор "кобра" — сверлит дырку в стене и пускает внутрь струю воды. Его постоянно демонстрируют, показывая, как мы активно используем новые технологии. Но сколько таких "кобр" нужно, чтобы научить людей с ними работать, довести действия до автоматизма? Понятно, что как можно больше, а у нас она всего одна на часть", — поясняет Долговых.

Герой или преступник

После трагедии в Кемерово к пожарным особое общественное внимание. Под стражей находится начальник караула Сергей Генин, принимавший участие в тушении "Зимней вишни". Ему предъявлено обвинение в халатности. По мнению СК, его действия привели к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже. Следователи считают, что он проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потеряв время.

Адвокат Генина Елена Киселева настаивает на невиновности своего подзащитного. "По уставу он обязан был пойти за охранником ТЦ, а не за очевидцами, но тот выход оказался закрыт. Попытался добраться до людей по другой лестнице. Там Генину удалось вытащить из огня человека с риском для собственной жизни. Возвратиться за другими не позволила высокая температура, несовместимая с жизнью. К тому же кинозал, где оказались заперты люди, находился более чем в пятидесяти метрах от обоих открытых эвакуационных выходов, а видимость внутри была нулевая — два звена пожарных заметили друг друга, только столкнувшись касками. Воздушного баллона физически не хватило бы на то, чтобы вытащить людей, даже если бы пожарные сразу выбрали верный путь", — объяснила она корреспонденту РИА Новости.

Многие отказываются считать Генина преступником. Анатолий Долговых в его защиту записал открытое видеообращение к Владимиру Путину. По его словам, начальник караула и пожарное звено действовали грамотно, согласно боевому уставу. Активист уверен: лучше справиться с огнем не смог бы никто, а трагедия может повториться из-за системных проблем.