Путин поручил составить атлас мира без искажения географической правды

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил Росреестру и Русскому географическому обществу (РГО) создать новый географический атлас мира под контролем Министерства обороны.

Глава государства пояснил, что ведомство должно предоставить, в том числе в режиме онлайн, доступ к своим картографическим материалам. Эти данные должны стать доступными как для составителей атласа, так и для путешественников, туристов и автолюбителей.

Как пояснил президент, выступая на заседании попечительского совета РГО, Россия не намерена никому ничего навязывать, но также не станет попустительствовать в искажении исторических географических данных. По его мнению, это происходит в связи с тем, что в открытом доступе нет современных российских карт. Путин подчеркнул, что гриф секретности на многих из них устарел.

"Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира", — сказал он. Президент отметил, что таким образом стирается память о вкладе России в изучение планеты.

Также Путин поблагодарил РГО за совместную работу и предложил обсудить, что можно сделать дополнительно для решения задач, стоящих перед организацией.



