Умер создатель Chevrolet Niva Валерий Доманский

САМАРА, 27 апр — РИА Новости. Главный конструктор автомобиля Chevrolet Niva Валерий Доманский скончался в Тольятти на 77-м году жизни, сообщил РИА Новости представитель "АвтоВАЗа".

По его словам, Доманский пришел работать на Волжский автомобильный завод в 1979 году инженером-конструктором. "Вместе с Петром Михайловичем Прусовым он работал над созданием автомобиля ВАЗ-2121 "Нива" (LADA 4x4). Затем трудился как ведущий конструктор над ее модификациями ВАЗ-21213, ВАЗ-21214 и как главный конструктор — над моделью ВАЗ-2123, впоследствии ставшей Chevrolet Niva. Под его руководством были разработаны и освоены автомобили ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099", — рассказал представитель автозавода.

Он добавил, что Доманский жил и работал в Тольятти и до последнего дня принимал активное участие в деятельности "АвтоВАЗа". "Коллектив предприятия глубоко скорбит о потере и выражает искренние соболезнования семье и близким Валерия Ивановича", — сказал собеседник агентства.

Прощание с Доманским состоится 29 апреля в Тольятти, в зале прощания городской больницы № 5. Церемония начнется в 10:00.

Lada 4×4 — советский и российский легковой автомобиль повышенной проходимости — внедорожник малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом. Серийно производится в Тольятти с 5 апреля 1977 года, до 2004 года — под маркой ВАЗ-2121 "Нива". Всего "АвтоВАЗ" выпустил более 2,5 миллиона ВАЗ 2121 "Нива" и LADA 4×4, более полумиллиона из которых пошли на экспорт.

Chevrolet Niva — преемник ВАЗ 2121 "Нива". Первый автомобиль сошел с конвейера совместного предприятия американского концерна General Motors и российского "АвтоВАЗа" GM-Avtovaz в сентябре 2002 года. Всего, по данным официального сайта GM-Avtovaz, с начала производства продано 638 175 автомобилей Chevrolet Niva, в том числе 46 255 — в страны СНГ.