Путин поручил создать атлас мира, не искажающий географическую правду

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Росреестру и Русскому географическому обществу (РГО) создать новый географический атлас мира под контролем Министерства обороны России.
Он отметил, что Минобороны должно обеспечить доступность своих картографических материалов для составителей атласа, а также для путешественников, туристов, автолюбителей, в том числе "в формате современных компьютерных технологий", в режиме онлайн.
Ранее на заседании Путин заявил о том, что русскоязычные топонимы несправедливо удаляются с карт мира. По словам президента, особенно это заметно в Антарктиде, где имена, данные первооткрывателями континента Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, почти вышли из оборота. Глава государства отметил, что сегодня лишь единицы знают, что изначальное историческое название острова Смит — это Бородино, что Сноу — это Малоярославец, а Ливингстон на самом деле Смоленск. Президент подчеркнул, что в 2020 году будет праздноваться юбилей открытия Антарктиды, которое было сделано русскими мореплавателями.