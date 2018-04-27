Путин поручил создать атлас мира, не искажающий географическую правду

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Росреестру и Русскому географическому обществу (РГО) создать новый географический атлас мира под контролем Министерства обороны России.

"При самом активном участии РГО предлагается подготовить новый географический атлас мира… Я прошу заняться созданием атласа Росреестр вместе с экспертами Русского географического общества и при участии Минобороны", — сказал Путин в пятницу на заседании попечительского совета Русского географического общества.

Он отметил, что Минобороны должно обеспечить доступность своих картографических материалов для составителей атласа, а также для путешественников, туристов, автолюбителей, в том числе "в формате современных компьютерных технологий", в режиме онлайн.

По словам Путина, Россия не собирается никому ничего навязывать, но при этом не готова попустительствовать в искажении исторических географических данных, что, по его мнению, во многом обусловлено как раз отсутствием современных российских карт в открытом доступе. Глава государства обратил особое внимание на то, что гриф секретности на многих картах сегодня устарел и выглядит архаично.

Ранее на заседании Путин заявил о том, что русскоязычные топонимы несправедливо удаляются с карт мира. По словам президента, особенно это заметно в Антарктиде, где имена, данные первооткрывателями континента Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, почти вышли из оборота. Глава государства отметил, что сегодня лишь единицы знают, что изначальное историческое название острова Смит — это Бородино, что Сноу — это Малоярославец, а Ливингстон на самом деле Смоленск. Президент подчеркнул, что в 2020 году будет праздноваться юбилей открытия Антарктиды, которое было сделано русскими мореплавателями.