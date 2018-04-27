Траулеру со спасенными щенками разрешили пришвартоваться в порту Находки

ВЛАДИВОСТОК, 27 апр — РИА Новости. Таможня Находки разрешила пришвартоваться в порту российскому траулеру "Механик Романча", который прибыл из Пусана и не мог причалить из-за щенков на борту.
ранее сообщило, что в Находке рыбацкое судно пятые сутки не может получить разрешение на постановку к причалу из-за спасённых щенят. По данным СМИ, рыбаки выловили в море собаку, которая потом родила и умерла. Щенки выжили и остались на траулере. В находкинской таможне РИА Новости сообщили, что судно не пускали из-за того, что на собак не было ветеринарных паспортов. Кроме того, один человек должен ввозить не более двух животных, а рыбак ввозил трех щенков. Таможня и Россельсхознадзор решали, что делать с собаками.
"Сейчас разрешение на швартовку судна в порту дали. Собачки поживут на траулере, пока вопрос с ветеринарными сертификатами не будет решен", — сказал РИА Новости представитель находкинской таможни.
Находка не пускает рыбаков из-за отказа усыпить спасенных в море щенят— Роман Охотников (@2006romka) 27 апреля 2018 г.
Траулер Механик Романча 5 сутки стоит перед портом назначения, экипаж не знает, что делать, но категорически против такой жестокостиhttps://t.co/DBIrRYRIeN
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