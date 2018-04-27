Траулеру со спасенными щенками разрешили пришвартоваться в порту Находки

ВЛАДИВОСТОК, 27 апр — РИА Новости. Таможня Находки разрешила пришвартоваться в порту российскому траулеру "Механик Романча", который прибыл из Пусана и не мог причалить из-за щенков на борту.

© AFP 2018 / Johannes Eisele В Вологодской области сотрудники ДПС спасли пятерых замерзавших щенков ранее сообщило, что в Находке рыбацкое судно пятые сутки не может получить разрешение на постановку к причалу из-за спасённых щенят. По данным СМИ, рыбаки выловили в море собаку, которая потом родила и умерла. Щенки выжили и остались на траулере. В находкинской таможне РИА Новости сообщили, что судно не пускали из-за того, что на собак не было ветеринарных паспортов. Кроме того, один человек должен ввозить не более двух животных, а рыбак ввозил трех щенков. Таможня и Россельсхознадзор решали, что делать с собаками.

"Сейчас разрешение на швартовку судна в порту дали. Собачки поживут на траулере, пока вопрос с ветеринарными сертификатами не будет решен", — сказал РИА Новости представитель находкинской таможни.