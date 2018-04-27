В Москве к майским праздникам оборудовали более 250 точек для пикников

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Более 250 пикниковых точек оборудовали на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) в Москве в канун майских праздников, сообщили в пятницу в пресс-службе департамента природопользования столицы.

"Для комфортного пребывания на ООПТ и для предотвращения пожаров на территориях природных парков… организовано более 250 пикниковых точек, оборудованных противопожарным инвентарем", — говорится в сообщении.

Все точки оборудованы комплектом мебели, противопожарным мангалом, ящиками для песка, емкостью для сбора мусора и информационными щитами, на которых размещены правила пользования. Все пикниковые точки являются бесплатными для посетителей.

С полным адресным перечнем точек можно ознакомиться на официальных сайтах департамента и ГПБУ "Мосприрода".

В пресс-службе напомнили, что для физических лиц за разжигание костров и использование мангалов вне специально оборудованных мест предусмотрен штраф в размере 4-5 тысяч рублей.