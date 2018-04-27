Эксперт предложил альтернативу вытрезвителям

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Вместо вытрезвителей в России надо организовать службы, которые будут отвозить пьяного человека домой за его счет, считает президент фонда "Нет алкоголизму и наркомании" Олег Зыков.

Ранее Совет законодателей РФ согласился с идеей вернуть в Россию вытрезвители и рекомендовал кабмину и субъектам РФ проработать соответствующий вопрос.

"Главный пафос, который чаще всего произносится, что мы холодная страна и нельзя допускать, чтобы гражданин в пьяном состоянии замерз на улице. Но если мы так беспокоимся о наших гражданах, то самое простое и экономичное – за его собственный счет переместить его по месту жительства. Надо создавать хозрасчетные службы перемещения пьяного человека по месту жительства", — рассказал РИА Новости Зыков.

Он добавил, что если пьяный человек совершает какие-то асоциальные действия и нарушает Административный или Уголовный кодекс, то он должен быть доставлен в отделение полиции. Однако бывают ситуации, когда человек в состоянии алкогольного опьянения нуждается в медицинской помощи. "Но она не должна заканчиваться вытрезвлением, она должна быть отправной позицией для понимания того, что это состояние опьянения — как правило, проявление болезни, алкоголизма", — пояснил эксперт.

В этом случае человек нуждается в лечении алкоголизма, в противном случае он постоянно будет находиться в таких критических ситуациях, добавил Зыков.

Вытрезвители МВД в России закрылись в 2011 году в ходе реформы министерства, их функции были переданы медицинским учреждениям. В феврале 2017 года член Общественной палаты РФ Владимир Слепак заявил о намерении просить министра здравоохранения Веронику Скворцову обязать Минздрав восстановить в стране систему медицинских вытрезвителей, по его мнению, эта мера, в том числе, поможет предотвращать нападения на медиков.