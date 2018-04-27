В Общественной палате считают, что Москве вытрезвители не нужны

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Решения о возрождении вытрезвителей должны приниматься на уровне местных властей, в Москве же острой необходимости в подобных учреждениях сейчас нет, считает секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

Ранее стало известно, что Совет законодателей РФ согласился с идеей вернуть в Россию вытрезвители и рекомендовал кабмину и субъектам РФ проработать соответствующий вопрос, об этом говорится в проекте решения президиума совета. Согласно проекту решения, в первую очередь вытрезвители должны появиться в городах с населением более 100 тысяч человек. Финансирование предполагается выделить из бюджетов субъектов РФ. С данной инициативой в ходе заседания президиума Совета выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, спикер Совфеда Валентина Матвиенко ее поддержала, сказав, что данное предложение является "очень разумным".

"Я не специалист по алкоголикам и пьяницам, но я хочу напомнить, что в советское время был мрачный период в 80-х годах, когда пьяные валялись на улицах под деревьями. Я это хорошо помню. Ездили милиционеры, забирали этих людей в вытрезвители. Я не знаю, как в других городах, но в Москве я что-то давно не видел пьяных под деревьями… Я как обыватель не считаю, что в Москве нужны вытрезвители. Кого вытрезвлять-то, если нет большого количества людей, которые потеряли контроль от алкоголя? Пусть местные власти принимают такие решения, ничего им не мешает это сделать", — заявил Фадеев РИА Новости.

В начале марта директор Московского научно-практического центра наркологии, главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в интервью газете "Известия" заявил, что "уже практически решено", что в России будет возрождена система вытрезвителей, и этим, по его словам, займется министерство труда и социальной защиты. В Минтруде эту информацию опровергли.

Вытрезвители МВД в России закрылись в 2011 году в ходе реформы министерства, их функции были переданы медицинским учреждениям. В феврале 2017 года член Общественной палаты РФ Владимир Слепак заявил о намерении просить министра здравоохранения Веронику Скворцову обязать Минздрав восстановить в стране систему медицинских вытрезвителей, по его мнению, эта мера, в том числе, поможет предотвращать нападения на медиков.