В Общественной палате считают, что Москве вытрезвители не нужны

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Решения о возрождении вытрезвителей должны приниматься на уровне местных властей, в Москве же острой необходимости в подобных учреждениях сейчас нет, считает секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.
"Я не специалист по алкоголикам и пьяницам, но я хочу напомнить, что в советское время был мрачный период в 80-х годах, когда пьяные валялись на улицах под деревьями. Я это хорошо помню. Ездили милиционеры, забирали этих людей в вытрезвители. Я не знаю, как в других городах, но в Москве я что-то давно не видел пьяных под деревьями… Я как обыватель не считаю, что в Москве нужны вытрезвители. Кого вытрезвлять-то, если нет большого количества людей, которые потеряли контроль от алкоголя? Пусть местные власти принимают такие решения, ничего им не мешает это сделать", — заявил Фадеев РИА Новости.
Вытрезвители МВД в России закрылись в 2011 году в ходе реформы министерства, их функции были переданы медицинским учреждениям. В феврале 2017 года член Общественной палаты РФ Владимир Слепак заявил о намерении просить министра здравоохранения Веронику Скворцову обязать Минздрав восстановить в стране систему медицинских вытрезвителей, по его мнению, эта мера, в том числе, поможет предотвращать нападения на медиков.