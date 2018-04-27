МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Процесс блокировки мессенджера Telegram оказался сложнее, чем казалось ранее, но это не значит, что решение суда не надо исполнять, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Существуют определенные технические и технологические сложности в этом плане, сам процесс по ограничению доступа к Telegram оказался, наверное, сложнее, чем представлялось ранее, но это не значит, что решение суда не следует исполнять", — сказал Песков журналистам.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.