МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Процесс блокировки мессенджера Telegram оказался сложнее, чем казалось ранее, но это не значит, что решение суда не надо исполнять, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.