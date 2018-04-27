В Кремле нет информации об обращении о помиловании Белых, заявил Песков

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков не знает, было ли представлено президенту прошение о помиловании экс-губернатора Кировской области Никиты Белых.

"Я не обладаю этой информацией. Знаю лишь, что процедура помилования — она многоступенчатая, я не знаю, были ли задействованы все необходимые процедуры: несколько комиссий по помилованию должны одобрить вопрос перед тем, как он переходит в центральную комиссию. Мне неизвестно о том, что эти процедуры выполнялись. Но это сугубо процессуальная часть, а в целом я просто не могу ответить на этот вопрос, потому что не знаю, ставился ли как-то этот вопрос перед президентом", — сказал журналистам Песков в пятницу, отвечая на вопрос о том, готов ли президент помиловать осужденного.

Ранее в пятницу СМИ сообщали, что на заседании Мосгорсуда, где рассматривался вопрос о сохранении или отмене приговора экс-губернатору, осужденному на 8 лет колонии строгого режима, Белых почувствовал себя плохо. По информации СМИ, заседание было приостановлено, Белых вызвали скорую помощь. Бывшего главу Кировской области осудили в феврале за получение взяток от бизнесмена Юрия Судгаймера.