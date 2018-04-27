"Яндекс" обвинил Роскомнадзор в ударе по "всему Рунету"

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. "Яндекс" ждет от Роскомнадзора разъяснений из-за блокировки своих IP-адресов, говорится в сообщении компании.
По мнению компании, попытка заблокировать Telegram "неожиданно стала ударом по всему рунету". Блокировка коснулась не только мессенджера, — пострадали многие ресурсы и их пользователи.
"Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего Рунету", — подчеркнули в компании.
"Отсутствие открытости и конкуренции на внутреннем рынке не только приводит к падению качества продуктов, от чего страдают пользователи, но и лишает страну возможности технологической конкуренции на мировых рынках в будущем", — добавили в компании.
Также с заявлением выступила соцсеть "ВКонтакте". Как подчеркнул ее управляющий директор Андрей Рогозов, передача каких-либо ключей и получение доступа к информации за пределами устройства пользователя невозможна по определению.
"Так работают большинство ведущих сервисов обмена сообщениями в мире. Оконечное шифрование позволяет обеспечить конфиденциальность разговоров и защиту от получения к ним доступа третьей стороной", — отметил он.
По мнению Рогозова, ограничение доступа ко множеству ресурсов вызвано "непониманием принципов работы современного интернета".
Блокировка Telegram
Для обхода блокировки Telegram задействовал хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать использованные мессенджером IP-адреса этих компаний. В результате ряд сторонних ресурсов столкнулся с неполадками в работе в России.
Так, по данным СМИ, Роскомнадзор внес в реестр более 180 IP-адресов "ВКонтакте", "Яндекса", Twitter, Facebook и "Одноклассников" в реестр запрещенных сайтов. В списке также оказались некоторые IP-адреса Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников LiveInternet.