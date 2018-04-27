"Яндекс" обвинил Роскомнадзор в ударе по "всему Рунету"

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. "Яндекс" ждет от Роскомнадзора разъяснений из-за блокировки своих IP-адресов, говорится в сообщении компании.

"Сегодня ночью в реестре РКН внезапно появилось пять IP-адресов "Яндекса". Наши адреса пробыли в реестре около двух часов, на текущий момент — IP-адреса из этого списка пропали. Дежурная смена наших технических специалистов всю ночь оперативно мониторила ситуацию и поддерживала полную доступность наших сервисов", — заявили в "Яндексе".

По мнению компании, попытка заблокировать Telegram "неожиданно стала ударом по всему рунету". Блокировка коснулась не только мессенджера, — пострадали многие ресурсы и их пользователи.

"Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего Рунету", — подчеркнули в компании.

В "Яндексе" отметили, что "несвобода и отсутствие выбора для пользователей" стали самыми опасными последствиями блокировок.

"Отсутствие открытости и конкуренции на внутреннем рынке не только приводит к падению качества продуктов, от чего страдают пользователи, но и лишает страну возможности технологической конкуренции на мировых рынках в будущем", — добавили в компании.

Также с заявлением выступила соцсеть "ВКонтакте". Как подчеркнул ее управляющий директор Андрей Рогозов, передача каких-либо ключей и получение доступа к информации за пределами устройства пользователя невозможна по определению.

"Так работают большинство ведущих сервисов обмена сообщениями в мире. Оконечное шифрование позволяет обеспечить конфиденциальность разговоров и защиту от получения к ним доступа третьей стороной", — отметил он.

По мнению Рогозова, ограничение доступа ко множеству ресурсов вызвано "непониманием принципов работы современного интернета".

Блокировка Telegram

В апреле Роскомнадзор начал блокировку Telegram по решению Таганского суда Москвы из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования.

Для обхода блокировки Telegram задействовал хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать использованные мессенджером IP-адреса этих компаний. В результате ряд сторонних ресурсов столкнулся с неполадками в работе в России.

Так, по данным СМИ, Роскомнадзор внес в реестр более 180 IP-адресов "ВКонтакте", "Яндекса", Twitter, Facebook и "Одноклассников" в реестр запрещенных сайтов. В списке также оказались некоторые IP-адреса Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников LiveInternet.