Доля контрафактного алкоголя в России составляет 70%, считает эксперт

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Минздрав, заявивший о сокращении потребления алкоголя в России, опирается лишь на данные рынка легального алкоголя, в статистику ведомства не попали те, кто употребляет контрафакт и суррогаты, заявил РИА Новости руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

Ранее пресс-служба министерства здравоохранения России сообщила, что количество потребляемого алкоголя на душу населения сократилось почти на 40% с 2006 года благодаря систематической работе, в том числе, связанной с концепцией реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года.

"Минздрав всегда вынужден опираться только на официальную статистику, но факт заключается в том, что сегодня доля контрафакта (на рынке) — 70%. То есть мы сразу можем говорить о том, что Минздрав не учитывает около 70% всей статистики, и не только Минздрав, но и МВД, и Росалкогольрегулирование, и Минфин", — заявил Хамзаев.

Общественник отметил, что общей ситуации на алкогольном рынке в вопросе защиты здоровья, контроля рынка и вытеснения контрафакта он "поставил бы три с минусом".

"У нас чудовищный скачок за четыре года в сторону контрафакта… Мы видим просто чудовищный рост вот этих вот, в народе так называемых "фунфыриков" — это боярышник и другие эквиваленты, настойки, которые потребляет именно тяжелая среда потребления, алкоголики. Мы видим, что за два года появились уже не просто "зеркальные" марки, когда официальную марку просто один в один со всеми госзнаками копировали — появляются просто фантики, на которых написано, что это не является акцизной маркой, но имитирует полностью ее внешний вид", — говорит Хамзаев.

При этом собеседник агентства считает, что в России существует положительная тенденция продвижения здорового образа жизни, особенно в молодежной среде — такой вывод он сделал после поездок по стране. Однако он добавил, что вопрос о том, "стали ли в России меньше пить", — это вопрос, на который "он сам ищет ответ".

"Положительная динамика есть… Но мне кажется, что самый ключевой показатель наведения порядка или улучшения ситуации в вопросе алкоголизации — это сокращение в первую очередь смертности по вине алкоголя и смертности по причинам потребления алкоголя: речь о сердечно-сосудистых заболеваниях, ДТП по вине пьяных водителей… Вот эти показатели являются самыми фундаментальными и самыми важными", — убежден Хамзаев.

В декабре 2017 года директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил, что доля контрафактного алкоголя на российском рынке, по оценкам Минздрава РФ, может составлять порядка 30%.