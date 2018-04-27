Институт, в котором якобы разработали "Новичок", сносит свои корпуса

ШИХАНЫ (Саратовская обл.), 27 апр — РИА Новости. Филиал Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в Шиханах, в котором, по мнению британских СМИ, якобы могли изготовить отравляющее вещество "Новичок", сносит свои корпуса, сообщил в интервью РИА Новости глава ЗАТО Шиханы Андрей Татаринов.

"ГосНИИОХТ — это институт, который сейчас, после завершения программы уничтожения химоружия, уничтожает сам себя. Сейчас там идёт снос корпусов, весь строительный мусор проходит через высокотемпературные печи. Обожженный мусор складируется на специальном полигоне. Это все проводится с целью очистки территории института для последующего развития там какого-то нового производства", — рассказал он.

В настоящее время в институте работает 200 жителей Шихан. Сам институт состоит всего из нескольких корпусов. Снос зданий производится потому, что в них велась работа с ядовитыми веществами и использовать помещения для чего-то ещё больше нельзя. Однако территория института может использоваться для развития новых производств.

"Я думаю, что руководство института совместно с федеральными структурами найдет возможность для дальнейшего использования территории института для других целей", — сказал Татаринов.

Это Шиханы в Саратовской области, где, по мнению британских СМИ, производилось отравляющее вещество "Новичок". Город закрытый. Для его посещения россиянам требуется разрешение, согласованное с ФСБ, а иностранцам въезд сюда вообще запрещён. #Skripal pic.twitter.com/8mjBgysmBo — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 27 апреля 2018 г.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Британские СМИ Британии сообщали, что химическое вещество "Новичок", которым могли быть отравлены Скрипали, якобы произведено на объекте Шиханы в Саратовской области.

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