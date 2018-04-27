Институт, в котором якобы разработали "Новичок", сносит свои корпуса

ШИХАНЫ (Саратовская обл.), 27 апр — РИА Новости. Филиал Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в Шиханах, в котором, по мнению британских СМИ, якобы могли изготовить отравляющее вещество "Новичок", сносит свои корпуса, сообщил в интервью РИА Новости глава ЗАТО Шиханы Андрей Татаринов.
В настоящее время в институте работает 200 жителей Шихан. Сам институт состоит всего из нескольких корпусов. Снос зданий производится потому, что в них велась работа с ядовитыми веществами и использовать помещения для чего-то ещё больше нельзя. Однако территория института может использоваться для развития новых производств.
"Я думаю, что руководство института совместно с федеральными структурами найдет возможность для дальнейшего использования территории института для других целей", — сказал Татаринов.
Это Шиханы в Саратовской области, где, по мнению британских СМИ, производилось отравляющее вещество "Новичок". Город закрытый. Для его посещения россиянам требуется разрешение, согласованное с ФСБ, а иностранцам въезд сюда вообще запрещён. #Skripal pic.twitter.com/8mjBgysmBo— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 27 апреля 2018 г.
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Британские СМИ Британии сообщали, что химическое вещество "Новичок", которым могли быть отравлены Скрипали, якобы произведено на объекте Шиханы в Саратовской области.
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