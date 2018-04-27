В Москве ко Дню Победы установят более 2,3 тысячи тематических конструкций

Военнослужащие во время военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Архивное фото

Военнослужащие во время военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Архивное фото

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Более 2,3 тысячи тематических конструкций и элементов установят в Москве ко Дню Победы: на столичных улицах появятся флаги, звезды и плакаты, на зданиях включат праздничную подсветку, на некоторых будут транслироваться видеоролики, а в знаковых местах города появятся зенитные прожекторы, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ) со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"В честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на улицах и площадях Москвы, а также на вылетных магистралях, местах массового гуляния, аэропортах и вокзалах будет установлено более 2,3 тысячи тематических конструкций и элементов" — рассказал Бирюков.

Конструкции в форме звезды с надписью "Москва-город-герой" появятся на Ленинском проспекте и Воробьевых горах. Масштабные флаговые композиции украсят центр города: одна — "Даты войны" — появится у памятника маршалу Жукову на Манежной площади, другая — у Триумфальной арки. Также по всему городу вывесят флаги, в том числе, на Крымском, Бородинском, Москворецком, Большом Каменном, Большом Устьинском, Краснохолмском мостах и Самотечной эстакаде.

"Помимо флагов и плакатов на улицах города появятся различные интерактивные и информационные конструкции. Так, на Лубянской площади установят стелу "Мы помним", на мультимедийной поверхности которой будет транслироваться изображения, посвященные празднику, а на Поклонной горе появится мультимедийный "Живой огонь", имитирующий яркое пламя "Вечного огня", — добавил Бирюков.

Заммэра отметил, что в честь Дня Победы на зданиях и объектах столицы включат праздничный режим архитектурно-художественной подсветки. А на знаковых местах города, таких как площадь Тверской заставы, Парк Победы, Поклонная гора, ВДНХ, Краснопресненской, Лужнецкой, Фрунзенской, Москворецкой и Кремлевской набережных, установят зенитные прожекторы, которые напоминают о прожекторных частях ПВО, сыгравших важную роль в обороне Москвы от ночных бомбардировок.

Также на фасадах зданий Музея Победы на Поклонной горе, Центрального театра Красной Армии, павильона "Космос" на ВДНХ и на Входной центральной арке Парка им. М. Горького запланирована трансляция тематического контента, посвященного Дню Победы. А на фасадах домов 11 и 19 на Новом Арбате, на медиафасадах домов 8 и 28 по улице Новый Арбат и медиафасаде здания Центрального Телеграфа москвичи смогут увидеть тематические видеоролики, посвященные празднику с изображением "Вечного огня", солдатских фронтовых писем – треугольников, боевых медалей и орденов.

"Кроме того, город украсят более 1,1 тысячи праздничных плакатов всех форматов. На бортах наземного транспорта появятся стикеры, посвященные празднику Победы", — добавили в КГХ.