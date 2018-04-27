МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Кратковременная блокировка IP-адресов зарубежных и российских соцсетей на фоне ситуации с Telegram была вызвана техническими причинами, сообщил Роскомнадзор на своей странице в Facebook.

"В связи с сообщениями СМИ о попадании под блокировку IP-адресов российских и зарубежных социальных сетей информируем: IP-адреса соцсетей свободны от блокировки", — заявили в ведомстве.

В Роскомнадзоре отметили, что не направляли эти адреса операторам связи для ограничения доступа.

В пятницу газета "Коммерсант" написала, что Роскомнадзор внес более 180 IP-адресов "ВКонтакте", "Яндекса", Twitter, Facebook и "Одноклассников" в реестр запрещенных сайтов. В списке также оказались некоторые IP-адреса Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников LiveInternet.

Блокировка Telegram

В апреле Роскомнадзор начал блокировку Telegram по решению Таганского суда Москвы из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования.

Для обхода блокировки Telegram задействовал хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать использованные мессенджером IP-адреса этих компаний. В результате ряд сторонних ресурсов столкнулся с неполадками в работе в России.