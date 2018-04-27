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Общество

Нефтепродуктов в воде бухты Врангеля в Приморье в 70 раз больше нормы

06:0527.04.2018
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© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкБухта. Архивное фотоБухта. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Онучин
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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр — РИА Новости. Экспертиза установила, что содержание нефтепродуктов в морской воде бухты Врангеля в Приморье, где ранее очевидцы сообщали о масштабном загрязнении, превышает нормативы в 70 раз, а угольной пыли – почти в 10 раз, сообщили РИА Новости в Тихоокеанском морском управлении Росприроднадзора.

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© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Ранее в интернете вызвало бурную реакцию видео местных жителей, на котором видно, как черная пленка покрывает акваторию бухты Врангеля. В управлении Росприроднадзора после проверки на месте сообщили, что крупного загрязнения не обнаружили и предоставили видео с акватории. Специалисты отметили, что загрязнена береговая полоса, взяты пробы вещества. Местный житель сообщал РИА Новости, что угольная пыль могла осесть на дно. Управление начало ежедневные рейды в места перегрузки угля в портах Находка и Восточный. Позже проверяющие нашли новое загрязнение в бухте.

"По результатам представленных филиалом ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по ДФО" — ЦЛАТИ по Приморскому краю (итогов экспертизы) в морской воде зафиксировано превышение нормативов качества воды для водных объектов рыбохозяйственного назначения по следующим показателям: по взвешенным веществам в 9,6 раза, по нефтепродуктам в 70 раз", — говорится в официальном ответе ведомства на запрос РИА Новости.

Отмечается, что по данному факту возбуждены административные дела по ч. 4 ст. 8.13 КоАП "Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение". Проводятся административные расследования в отношении ООО "Восточно-Уральский терминал" и ООО "ВСК", осуществляющих перегрузку угля на суда в бухте Врангель. Специалисты осмотрели территории этих организаций и взяли пробы морской воды и донного грунта в районе причалов.

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© Depositphotos / panaramka.ukr.net
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Также управление сообщает, что направило запросы в ФГУБ "Приморское УГМС" о показателях атмосферного воздуха и в филиал "Росморпорта" о судах, которые в день загрязнения стояли в бухте. Информация по запросам еще не получена.

С 17-18 апреля в отношении ООО "Восточный лесной порт" и ООО СК "Малый порт" управлением начаты внеплановые проверки, взяты пробы воздуха, смёты с причалов и складов угля, морской воды из поверхностного и придонного слоя и донного грунта в районе причальных сооружений. В отношении АО "Восточный порт" ведется плановая проверка, взяты пробы производственных сточных вод, воздуха, донного грунта и морской воды. Результаты анализов еще не представлены.

Управление Росприроднадзора сообщает, что по фактам выявленных нарушений юридических лиц привлекут к административной ответственности. В суд направят материалы о понуждении к устранению нарушений и требованием о временной приостановке деятельности компаний до устранения нарушений.

Порт Находка. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
В приморской бухте нашли новое загрязнение
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие экологическим нормам. О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту главе государства в ходе прямой линии 15 июня 2017 года рассказал мальчик из Находки. Власти региона сообщали, что стивидоры закупают системы пылеподавления и снижают объемы перевалки угля в зимний период. Помощник президента РФ Константин Чуйченко поручил к следующей зиме обеспечить чистый воздух для жителей Находки.

Власти края с начала года подписали соглашения с девятью стивидорами Находки о комплексных мерах по снижению вредного воздействия на окружающую среду в ходе перевалки угля. Проблемой также заинтересовался "Гринпис", который направил обращение в Минприроды и Генпрокуратуру с просьбой решить проблему загрязнения угольной пылью в Находке.

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