Московский зоопарк хочет привезти редких животных из Латинской Америки

МЕХИКО, 27 апр – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Московский зоопарк намерен договориться об обмене редкими животными с зоопарками Лимы и Мехико, сообщила РИА Новости генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

"Мы активно развиваем и подписываем меморандумы о сотрудничестве между зоопарками разных стран, чтобы объединить усилия по сохранению редких видов. Предполагается и обмен животными. В Лиме мы предоставили наш список, теперь зоопарк Лимы должен дать нам такой же список. Нам интересно показать и фауну из Мексики", – сказала Акулова, находящаяся сейчас с делегацией московского правительства в Мехико.

В четверг Московский зоопарк и зоопарк мексиканской столицы подписали такой меморандум о сотрудничестве, ранее он был подписан в столице Перу.

"Нас интересуют их эндемики (животные, обитающие в ограниченном ареале): грызуны, маленькие обезьянки, насекомые, змеи, потому что в зоопарке Лимы 80% коллекции – именно такие эндемики. Они все уникальные, россияне не видели таких животных вообще", — сказала Акулова.

Она отметила, что в рамках международного сотрудничества предполагается обмен опытом и программами в сфере образования. "Мы открыли академию образования для работников зоопарков, приглашаем сотрудников из других стран к нам приезжать и обучаться. Это очень важно, иностранные специалисты тоже будут преподавать у нас, из Мехико мы тоже хотим пригласить преподавателей узкой специфики", — рассказала гендиректор Московского зоопарка.

В четверг в зоопарке Мехико также была открыта выставка о рекордах животных, обитающих в зоопарке российской столицы.