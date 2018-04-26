Стипендии мэра Москвы получили 15 армянских студентов

ЕРЕВАН, 26 апр – РИА Новости. Стипендии мэра Москвы вручены в четверг в Ереване 15 армянским студентам, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского культурно-делового центра "Дом Москвы" в Ереване.

"Новым утвержденным 15 стипендиатам были торжественно вручены грамоты и значки "Стипендиат мэра Москвы", именные банковские карточки ВТБ Банк Москвы, на которые перечисляются стипендии на сумму 13,5 тысячи рублей за семестр", — говорится в сообщении.

Вручение состоялось в рамках проведенного департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы заседания попечительского совета программы "Стипендия Мэра Москвы" в Армения по итогам зимней сессии 2017/2018 учебного года.

В заседании приняли участие члены попечительского совета, представители посольства РФ и Российского центра науки и культуры в Ереване, студенты-стипендиаты, а также руководитель программы "Стипендия мэра Москвы" Нелли Кедрова.

"Программа реализуется в целях сохранения и развития интеллектуального потенциала российских соотечественников в Латвии, Литве, Эстонии, Азербайджане, Молдавии, Приднестровье, Армении, а также оказания содействия их обучению в вузах с преподаванием предметов на русском языке в странах проживания", — отмечается в сообщении.

В ее рамках в ходе заседаний попечительских советов осуществляется отбор в русскоязычной студенческой среде кандидатов в стипендиаты. Главный критерий — обучение на русском языке, успешная учёба, общественная активность и материальное положение студента.

Лучшему члену попечительского совета программы в странах от имени правительства Москвы вручается памятный сувенир. На этот раз сувенир был подарен исполнительному директору Фонда помощи и содействия российским соотечественникам в Армении Наринэ Рштуни.