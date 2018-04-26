Собчак опровергла сообщения о ее визите в Крым

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Телеведущая, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак, которая в ходе предвыборной кампании заявляла, что считает Крым украинской территорией, опровергла сообщения о ее визите на полуостров.

Ранее издание "Крыминформ" сообщило, что Собчак якобы получила разрешение киевских властей на въезд в Крым через территорию Украины. Бизнес-конференция, на которой ожидалось выступление политика, пройдет с 27 по 29 апреля в Алуште, отмечало издание со ссылкой на источник, близкий к организаторам конференции.

"Я действительно запрашивала (давно) разрешение на въезд в Крым для агитации. И в принципе не исключаю для себя законного попадания на эту территорию. Кстати, единственный раз когда я была в Крыму как журналист, я улетела ровно в день принятия Украиной запретительного закона. Но сейчас в Крым я не собираюсь", — написала Собчак в четверг в Instagram.

В начале марта представитель политика Ксения Чудинова рассказала РИА Новости, что Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить с гуманитарной миссией Крым, который считает украинским. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал это обращение "политической шизофренией", поскольку, по его словам, это был бы "законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории". В ответ Собчак написала в Instagram, что украинские власти не дали "единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет", посетить страну в соответствии с ее законами.

Собчак попала в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле 2014 года.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".