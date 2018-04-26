Власти Москвы согласовали митинг в поддержку Telegram

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мэрия Москвы согласовала проведение митинга в поддержку мессенджера Telegram 30 апреля в центре города на проспекте Академика Сахарова, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Да, действительно, митинг согласован. Он пройдет с 14.00 до 16.00 30 апреля. Шествие пройдет по улице Маши Порываевой, и митинг состоится на проспекте Сахарова", — сказала РИА Новости представитель пресс-службы ведомства Елена Романова.

Она уточнила, что акция согласована с участием до пяти тысяч человек.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Обосновывая своей иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей.

В частности, директор ФСБ России Александр Бортников в октябре прошлого года заявил, что действия террориста-смертника и его пособников при подготовке теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года (погибли 15 человек) координировались через Telegram.