Эксперт: качество диссертаций падает, несмотря на ужесточение требований

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Качество диссертаций в России упало в сравнении с советским периодом, даже ужесточающиеся требования Высшей аттестационной комиссии не улучшают ситуацию, считает доктор экономических наук, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Людмила Дуканич.
"Конечно, институт аспирантуры в современном звучании во многом носит формальный характер. Не во всех вузах ведутся занятия, которые способствуют повышению подготовки для сдачи кандидатских минимумов. Несмотря на то, что требования Высшей аттестационной комиссии постоянно ужесточаются, качество диссертаций, даже по сравнению с советским периодом, конечно, упало. Поэтому претензии Путина абсолютно, на мой взгляд, справедливы", — заявила РИА Новости Дуканич.