Министерство образования ответило на критику Путина аспирантуры

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Министерство образования и науки России сообщило, что поддерживает заявление президента Владимира Путина, который ранее обозначил давно назревшие вопросы по реформированию аспирантуры.

Путин в четверг на XI съезде Российского союза ректоров раскритиковал аспирантскую деятельность российских вузов, поскольку лишь 14% аспирантов выходят на защиту своих работ вовремя. Он отметил, что в России и кандидатских, и докторских защищается много, но их научное значение вызывает вопросы.

"Президентом обозначены назревшие вопросы по реформированию аспирантуры, актуальность которых разделяет и поддерживает министерство. О необходимости тесной привязки процесса обучения в аспирантуре к выходу на защиту ранее неоднократно высказывалась министр образования и науки России Ольга Васильева", — сообщили в пресс-службе министерства

"Предложения сделать обязательной защиту диссертаций для аспирантов и рассмотреть вопрос о возможном увеличении срока обучения, в частности, озвучивался министром летом 2017 года на совместном заседании совета Российского союза ректоров и президиума Российской академии наук", — добавили в пресс-службе.