Четвертый международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве в августе

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Четвертый международный фестиваль фейерверков в Москве пройдет 18-19 августа, в ходе него организаторы планируют провести большое количество благотворительный мероприятий, сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".

"Восемнадцатого и девятнадцатого августа в Москве пройдет одно из самых ярких и масштабных событий лета — Международный фестиваль фейерверков "Ростех". Москвичей и гостей столицы ждут незабываемые выходные в Братеевском каскадном парке: ведущие пиротехники из Австрии, Андорры, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Словакии и США соберутся, чтобы удивить зрителей̆ и побороться за звание лучшего", — говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, московский фестиваль фейерверков "стоит в одном ряду с крупнейшими мировыми фестивалями, привлекая сотни тысяч зрителей и самые сильные команды пиротехников". Организаторы обещают зрителям "десятки тысяч залпов".

"Хорошая новость для зрителей – фейерверков будет еще больше. Команды представят программы, состоящие из двух частей: визитной карточки участника – фейерверка в цветах национального флага под музыку с национальным колоритом – и произвольной программы на тему добра и волшебства. Каждый конкурсный день зрители смогут увидеть четыре выступления, которые будут сопровождаться специально созданным для фестиваля лазерным и водно-световым шоу", — добавляется в релизе.

Кроме того, организаторы фестиваля планируют провести большое количество волонтерских и благотворительных мероприятий. "В этом году фестиваль станет территорий добрых дел. Гости смогут поучаствовать в благотворительных активностях, а часть выручки от продаж билетов по традиции будет направлена в благотворительные фонды-партнеры фестиваля", – отметила помощник гендиректора по соцпроектам госкорпорации "Ростех" Юлия Воронова.

Сообщается, что мероприятие уже в четвертый раз проводится при поддержке правительства Москвы. В 2017 году за два дня шоу посмотрели более 700 тысяч зрителей. Организатор фестиваля – компания "Пиротехнические технологии". МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером фестиваля.

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