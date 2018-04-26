Эксперты рассказали о средствах борьбы с "беглыми" водителями

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Правоохранительным органам будет сложно определить, пьян ли был водитель в момент ДТП, если он затем покинул место происшествия, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты. По их мнению, для борьбы с "беглыми" водителями необходимо развивать судебную практику по статье "Оставление в опасности", которая уже есть в УК РФ.

Ранее Конституционный суд РФ обязал федерального законодателя выработать правила, предотвращающие бегство пьяных водителей с места ДТП. КС РФ отметил, что российское законодательство запрещает водителю оставлять место ДТП, предусматривая за это административную ответственность, но Уголовный кодекс РФ не предполагает усиление уголовной ответственности за побег.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько заявил, что "преимущество" участников ДТП, избежавших медосвидетельствования на алкоголь, перед теми, кто не покинул место аварии, должно быть устранено.

"Если это касается именно пьяных водителей, то, наверное, это положительный момент, потому что, конечно, если пьяный водитель оставил место происшествия и не оказал помощь при наличии пострадавших, скрылся и непонятно, как его искать, то, может, это предостережет многих от пьяной езды и заставит более строго к этому относиться. С другой стороны, всех уже запугали такими огромными штрафами и перспективами лишения, что количеств пьяных за рулем, на мой взгляд, снизилось кардинально. Просто я не совсем понимаю, как будут определять, пьяный водитель или нет", — сказал координатор Московского представительства ФАР Дмитрий Самарин.

Эксперт также заметил, что зачастую "так называемое оставление места ДТП превращается в ситуацию с определенными элементами вымогательства". "Повреждений нет, и кто-то, посчитав, что все в порядке, уехал, а затем мнимый пострадавший в сговоре с недобросовестными сотрудниками ГИБДД разыскивает этого водителя и предлагает ему альтернативный вариант решения проблемы", — предостерег он.

Координатор общества "Синие ведерки" (ОСВ) Петр Шкуматов тоже выразил сомнение в том, каким образом доказать, что водитель, находившийся за рулем в момент ДТП, был пьян, если он скрылся с места аварии.

"Сейчас все подается так, что водителей будут признавать пьяными, но, допустим, водитель скрылся с места аварии, и через неделю его поймали. Как вы докажете, что в тот момент он был пьяный? Никак. Даже если какие-то бутылки водки валялись на заднем сиденье. Но они же не доказывают, что эти бутылки были выпиты прямо за рулем. Поэтому здесь, конечно, нужно искать какие-то иные способы", — отметил эксперт.

Шкуматов предлагает в этом случае сделать ставку на развитие судебной практики по статье "Оставление в опасности".

"Я думаю, что либо нужно развивать уголовную практику по статье "Оставление в опасности" — такая статья есть, либо вводить новую статью за то, что человек скрылся с места аварии. Мне кажется, что вариант со статьей "Оставление в опасности" боле гармоничен, потому что он не требует никаких изменений в законодательство, а требует, по сути, корректировки судебной практики и вообще корректировки действий следователей", — предложил собеседник агентства.

По его мнению, в случае если человек попал в ДТП с тяжкими последствиями или погибшими, то нужно заводить два уголовных дела. "Первое уголовное дело — непосредственно по 264-й статье, а второе — за оставление в опасности. И, в конечном счете, сроки нужно суммировать. Если пьяное вождение — плюс два года, то за оставление в опасности — лишение свободы сроком до одного года, можно увеличить до двух лет, и тогда все будет гармонично", — пояснил он.