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Общество

Эксперты рассказали о средствах борьбы с "беглыми" водителями

18:3626.04.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСотрудник ДПС во время дежурства на одной из автодорог в Московской области. Архивное фотоСотрудник ДПС во время дежурства на одной из автодорог в Московской области. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Правоохранительным органам будет сложно определить, пьян ли был водитель в момент ДТП, если он затем покинул место происшествия, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты. По их мнению, для борьбы с "беглыми" водителями необходимо развивать судебную практику по статье "Оставление в опасности", которая уже есть в УК РФ.

Автомобиль дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В России разработают законы против бегства пьяных водителей с места ДТП
Ранее Конституционный суд РФ обязал федерального законодателя выработать правила, предотвращающие бегство пьяных водителей с места ДТП. КС РФ отметил, что российское законодательство запрещает водителю оставлять место ДТП, предусматривая за это административную ответственность, но Уголовный кодекс РФ не предполагает усиление уголовной ответственности за побег.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько заявил, что "преимущество" участников ДТП, избежавших медосвидетельствования на алкоголь, перед теми, кто не покинул место аварии, должно быть устранено.

Сотрудник ГИБДД на месте ДТП в Москве. Архивное фото
© Фото : АГН "Москва"/ Дмитрий Макаров
В ГД предложили лишить "преимуществ" сбежавших с места ДТП пьяных водителей
"Если это касается именно пьяных водителей, то, наверное, это положительный момент, потому что, конечно, если пьяный водитель оставил место происшествия и не оказал помощь при наличии пострадавших, скрылся и непонятно, как его искать, то, может, это предостережет многих от пьяной езды и заставит более строго к этому относиться. С другой стороны, всех уже запугали такими огромными штрафами и перспективами лишения, что количеств пьяных за рулем, на мой взгляд, снизилось кардинально. Просто я не совсем понимаю, как будут определять, пьяный водитель или нет", — сказал координатор Московского представительства ФАР Дмитрий Самарин.

Эксперт также заметил, что зачастую "так называемое оставление места ДТП превращается в ситуацию с определенными элементами вымогательства". "Повреждений нет, и кто-то, посчитав, что все в порядке, уехал, а затем мнимый пострадавший в сговоре с недобросовестными сотрудниками ГИБДД разыскивает этого водителя и предлагает ему альтернативный вариант решения проблемы", — предостерег он.

Сотрудник дорожно-патрульной службы. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕР предложила уголовное наказание для покинувших место ДТП пьяных водителей
Координатор общества "Синие ведерки" (ОСВ) Петр Шкуматов тоже выразил сомнение в том, каким образом доказать, что водитель, находившийся за рулем в момент ДТП, был пьян, если он скрылся с места аварии.

"Сейчас все подается так, что водителей будут признавать пьяными, но, допустим, водитель скрылся с места аварии, и через неделю его поймали. Как вы докажете, что в тот момент он был пьяный? Никак. Даже если какие-то бутылки водки валялись на заднем сиденье. Но они же не доказывают, что эти бутылки были выпиты прямо за рулем. Поэтому здесь, конечно, нужно искать какие-то иные способы", — отметил эксперт.

Шкуматов предлагает в этом случае сделать ставку на развитие судебной практики по статье "Оставление в опасности".

"Я думаю, что либо нужно развивать уголовную практику по статье "Оставление в опасности" — такая статья есть, либо вводить новую статью за то, что человек скрылся с места аварии. Мне кажется, что вариант со статьей "Оставление в опасности" боле гармоничен, потому что он не требует никаких изменений в законодательство, а требует, по сути, корректировки судебной практики и вообще корректировки действий следователей", — предложил собеседник агентства.

По его мнению, в случае если человек попал в ДТП с тяжкими последствиями или погибшими, то нужно заводить два уголовных дела. "Первое уголовное дело — непосредственно по 264-й статье, а второе — за оставление в опасности. И, в конечном счете, сроки нужно суммировать. Если пьяное вождение — плюс два года, то за оставление в опасности — лишение свободы сроком до одного года, можно увеличить до двух лет, и тогда все будет гармонично", — пояснил он.

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