В Сибири нашли нарушения практически в каждом из 4,4 тысячи проверенных ТЦ

НОВОСИБИРСК, 26 апр — РИА Новости. В регионах Сибири проверили на соблюдение пожарной безопасности более 4,4 тысячи торговых, развлекательных и спортивных центров, выявлена 21 тысяча нарушений – практически в каждом из них, сообщает в четверг управление Генпрокуратуры в Сибирском федеральном округе.

Установлено, что в помещениях многих ТЦ, объектов культуры и спорта отсутствовали эвакуационные выходы, огнетушители, а на дверях эвакуационных выходов не было устройств для открывания дверей изнутри, говорится в сообщении.

В управлении отметили, что, например, в Кемерово в ТЦ "Аврора" при общей площади пятиэтажного здания в 16 тысяч квадратных метров автоматической установкой пожаротушения оборудована лишь треть площади, в здании нет внутреннего противопожарного водопровода и эвакуационных выходов с первого по четвертый этаж. Суд запретил эксплуатацию ТЦ 6 апреля.

В томском ТРЦ "Изумрудный город" выявлено более 100 нарушений — превышена допустимая вместимость кинозалов, планировка изменена без проекта, нет установок автоматического пожаротушения, суд приостановил его работу, отметили в управлении.

Прокуроры выявили факты работы торговых центров в зданиях, которые по проекту имеют другое назначение. В частности, в Новокузнецке функциональное назначение ТЦ "Мама-Мебель" – гаражный комплекс. В ТРЦ "Первомайский" в Барнауле на четвертом этаже вместо бильярдного клуба оказались размещены детские развлекательные зоны и кафе. Много нарушений в детских развлекательных центрах, бассейнах.

"По результатам проверок в округе выявлено более 21 тысячи нарушений законов, внесено свыше 2,7 тысячи представлений, вынесено 2,3 тысячи постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, в суды предъявлено порядка 160 исков, большая часть которых касаются требований о приостановлении эксплуатации объектов, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан. Проверки прокуроров будут продолжены", — говорится в сообщении.

Массовые проверки пожарной безопасности в России начались после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, который 25 марта унес жизни 60 человек, большинство из которых дети.