ЕР предложила уголовное наказание для покинувших место ДТП пьяных водителей

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В "Единой России" предлагают ввести уголовную ответственность для участников ДТП, сбежавших в места аварии и избежавших медицинского освидетельствования на алкоголь, сообщила пресс-служба партии в четверг.

Ранее Конституционный суд РФ обязал федерального законодателя выработать правила, предотвращающие бегство пьяных водителей с места ДТП. КС РФ отметил, что российское законодательство запрещает водителю оставлять место ДТП, предусматривая за это административную ответственность, но Уголовный кодекс РФ не предполагает усиление уголовной ответственности за побег.

"(Можно) изменить вид ответственности за оставление места ДТП. Сейчас за это предусмотрена административная ответственность по статье 12.27 Кодекса об административных правонарушениях, часть 1 (лишение прав до полутора лет или административный арест на 15 суток). Предлагается сделать это уголовным преступлением. Отмечу, что Конституционный суд РФ предписал законодателю в течение года внести в правовое регулирование необходимые изменения", — цитирует пресс-служба партии слова координатора партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги" Сергея Бидонько.

Он добавил, что партпроект проведет общественное обсуждение этой проблемы и подготовит свои предложения. В числе таковых, по словам Бидонько, могут быть: возврат к старой редакции статьи 264 Уголовного кодекса, когда в ней отсутствовали отдельные составы, связанные с управлением автомобилем в состоянии опьянения. Они были введены в кодекс по инициативе МВД в 2009 году, уточнил координатор партпроекта.

"В этом случае решение об усиленной ответственности в связи с употреблением алкоголя за рулем будет определять суд на свое усмотрение", — пояснил он.

Ранее Бидонько заявил, что "преимущество" участников ДТП, избежавших медосвидетельствования на алкоголь, перед теми, кто не покинул место аварии, должно быть устранено.