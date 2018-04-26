САРАТОВ, 26 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Октябрьский районный суд Саратова частично удовлетворил иск местного журналиста Сергея Вилкова, ранее оправданного по делу о клевете на депутата областной думы Сергея Курихина, и взыскал с Минфина РФ 150 тысяч рублей, сообщила РИА Новости в четверг представитель суда.

"Требование заявлялось 2 миллиона рублей взыскать как компенсацию морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием. Вчера было рассмотрено и удовлетворено частично: взыскать компенсацию морального вреда в сумме 150 тысяч рублей и услуги представителя", — сказала собеседница агентства.

Как пояснил РИА Новости Вилков, он подал гражданский иск в суд сразу после того, как 4 февраля этого года вступил в силу оправдательный приговор в отношении него по обвинению в клевете на депутата Курихина. Собеседник агентства отметил, что с 30 июня 2015 года по 31 августа 2017 года из-за уголовного преследования он находился под подпиской о невыезде, по делу провели три обыска с изъятием компьютеров — по месту работы, дома у журналиста и в доме его родителей, а также дважды по делу его принудительно доставляли на следственные действия, причем один привод суд еще во время следствия признал незаконным.

Вилков намерен обжаловать решение Октябрьского райсуда о компенсации вреда. "Все-таки я считаю, что это маловато, я рассчитывал на большую сумму и сейчас рассматриваю возможность обжаловать в областном суде. Государство должно за свои ошибки отвечать, иначе оно не будет мотивировано их исправлять", — пояснил он свою позицию.

Как следует из апелляционного постановления Фрунзенского райсуда Саратова, текстом которого располагает РИА Новости, Вилков органами предварительного расследования обвинялся в том, что в 2015 году распространил заведомо ложные сведения о принадлежности Курихина в прошлом к организованной преступной группе. Защита депутата настаивала, что в отношении Курихина никогда не выносился обвинительный приговор. Суд учел позицию подсудимого, который сообщил, что указанные сведения узнал из публикаций в СМИ за 2010 год и от оперативников РУБОП.

"Суд полагает, что мировой судья пришел к правильному выводу о том, что умысел Вилкова на совершение клеветы не установлен. Мировым судьей обоснованно дана оценка тому обстоятельству, что в ходе судебного разбирательства не получены объективные данные, позволяющие судить о том, что Вилков имел умысел на распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство Курихина", — говорится в документе.