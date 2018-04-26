Московские школьники продолжат научные исследования у Северного полюса

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Московские школьники продолжат в 2019 году научные исследования на полярной станции "Барнео", кроме того состоится одиннадцатый лыжный поход к Северному полюсу, заявил известный путешественник Дмитрий Шпаро на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Теперь мы мечтаем не только об одиннадцатой экспедиции к Северному полюсу, а о второй научной экспедиции. Я думаю, что на следующий год непременно должна состояться вторая "Большая арктическая экспедиция", где будут продолжены изумительные научные исследования, которые наши умные ребята вели на дрейфующей станции", — сказал Дмитрий Шпаро.

По его словам, в апреле 2018 года в Арктике впервые находились сразу 14 детей, туда отправились два отряда: лыжники вместе с заслуженным полярником Матвеем Шпаро 25 апреля дошли до точки Северного полюса, а еще семь человек на станции "Барнео", недалеко от полюса, занимались научными исследованиями. Школьники изучали состояние льда, морской воды, погодных условий, следили за магнитным полюсом Земли, а также ловили мелких морских беспозвоночных животных.

Путешествие школьников проходило в рамках нового образовательного проекта "Большая арктическая экспедиция", который объединил уже свыше 800 учеников московских школ. Организатором выступило учреждение "Лаборатория путешествий" департамента образования Москвы. Отбор школьников проводился в ходе викторины "Дорога в Арктику", в которой приняли участие около 10 тысяч школьников столицы.

По его словам, начало школьным походам к полюсу положили известные полярные путешественники Матвей Шпаро и Борис Смолин, которые первыми в декабре 2007 — марте 2008 года дошли до Северного полюса на лыжах полярной ночью. Всего с 2008 года в ходе девяти экспедиций 63 подростка из 42 регионов России побывали на лыжах на Северном полюсе.