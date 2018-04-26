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Общество

В Александровском саду проведут профилактику горелки Вечного огня

16:1826.04.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПрофилактика горелки Вечного огня в Александровском саду. Архивное фотоПрофилактика горелки Вечного огня в Александровском саду. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Предпраздничную профилактику горелки Вечного огня в Александровском саду в Москве проведут 4 мая, сообщили журналистам в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.‬

Сотрудники Мосгаз проводят профилактику Вечного огня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Москве провели профилактику горелки Вечного огня на Поклонной горе
"4 мая в канун празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне МОСГАЗ проведет торжественную профилактику горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду", — говорится в сообщении. ‬

Отмечается, что саму процедуру профилактики будет предварять церемония, в которой примут участие руководитель департамента Гасан Гасангаджиев, глава АО "МОСГАЗ" Юрий Колосков, артист театра и кино, общественный деятель, народный артист СССР Василий Лановой, ветеран Великой Отечественной войны и газового хозяйства Николай Морозов.‬

‬Как рассказали в департаменте, специалисты компании проводят обязательную профилактику уникального газогорелочного устройства раз в месяц и дополнительно перед государственными праздниками, такими как День защитника Отечества и День Победы, благодаря чему поддерживается постоянное горение пламени.‬

"Вечное должно быть вечным": как следят за главным огнем страны
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду был зажжен в 1967 году. Он не гаснет уже 51 год.Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду во время профилактики в канун Дня защитника Отечества
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду был зажжен в 1967 году. Он не гаснет уже 51 год.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПостоянное горение обеспечивают сотрудники АО "Мосгаз", для которых, как и для солдат Почетного караула, это Пост номер один.Сотрудники Мосгаза проводят профилактику горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в канун Дня защитника Отечества
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Постоянное горение обеспечивают сотрудники АО "Мосгаз", для которых, как и для солдат Почетного караула, это Пост номер один.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЧтобы обеспечивать бесперебойную работу горелки, сотрудники "Мосгаза" проводят ежемесячную профилактику и дополнительные работы перед государственными праздниками, например перед Днем защитника Отечества.Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду во время профилактики в канун Дня защитника Отечества
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Чтобы обеспечивать бесперебойную работу горелки, сотрудники "Мосгаза" проводят ежемесячную профилактику и дополнительные работы перед государственными праздниками, например перед Днем защитника Отечества.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОбслуживает горелку специализированная бригада слесарей высочайшей квалификации. Это "хранители" Вечного огня, некоторые из них работают здесь десятилетиями.Сотрудники Мосгаза проводят профилактику горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в канун Дня защитника Отечества
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Обслуживает горелку специализированная бригада слесарей высочайшей квалификации. Это "хранители" Вечного огня, некоторые из них работают здесь десятилетиями.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосле того как огонь перенесен на временную горелку, газ перекрывают, а звезду мемориального комплекса снимают и убирают в сторону.Сотрудники Мосгаза проводят профилактику горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в канун Дня защитника Отечества
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
После того как огонь перенесен на временную горелку, газ перекрывают, а звезду мемориального комплекса снимают и убирают в сторону.
© РИА Новости / Евгений БиятовЗатем начинаются работы с самой горелкой. Слесари меняют три "запальника", от которых вновь зажжется огонь, если он по какой-то причине погаснет. Впрочем, такого не случалось ни разу.Сотрудники Мосгаза проводят профилактику горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в канун Дня защитника Отечества
© РИА Новости / Евгений Биятов
Затем начинаются работы с самой горелкой. Слесари меняют три "запальника", от которых вновь зажжется огонь, если он по какой-то причине погаснет. Впрочем, такого не случалось ни разу.
© РИА Новости / Евгений БиятовГорелку чистят от сажи, работники проверяют состояние газового и электрического оборудования.Сотрудники Мосгаза проводят профилактику горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в канун Дня защитника Отечества
© РИА Новости / Евгений Биятов
Горелку чистят от сажи, работники проверяют состояние газового и электрического оборудования.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВременная горелка обладает теми же характеристиками, что и основная. Огонь на ней не погаснет в любую погоду: ее поливали водой и испытывали ветром до 40 метров в секунду.Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду во время профилактики в канун Дня защитника Отечества
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Временная горелка обладает теми же характеристиками, что и основная. Огонь на ней не погаснет в любую погоду: ее поливали водой и испытывали ветром до 40 метров в секунду.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПеренос огня происходит с помощью специального факела, разработанного специалистами "Мосгаза" несколько лет назад. Исторический факел, от которого пламя было зажжено в 1967 году, также еще действует, его использовали в прошлом году, на 50-летие Вечного огня.Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду во время профилактики в канун Дня защитника Отечества
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Перенос огня происходит с помощью специального факела, разработанного специалистами "Мосгаза" несколько лет назад. Исторический факел, от которого пламя было зажжено в 1967 году, также еще действует, его использовали в прошлом году, на 50-летие Вечного огня.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ этом году в церемонии переноса огня принял участие ветеран Николай Морозов. В годы Великой Отечественной он служил на флоте, награжден медалью "За оборону Советского Заполярья", медалью Ушакова и другими наградами. С 1981 по 1992 год ветеран работал в "Мосгазе".Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду во время профилактики в канун Дня защитника Отечества
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В этом году в церемонии переноса огня принял участие ветеран Николай Морозов. В годы Великой Отечественной он служил на флоте, награжден медалью "За оборону Советского Заполярья", медалью Ушакова и другими наградами. С 1981 по 1992 год ветеран работал в "Мосгазе".
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