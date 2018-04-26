В Александровском саду проведут профилактику горелки Вечного огня

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Предпраздничную профилактику горелки Вечного огня в Александровском саду в Москве проведут 4 мая, сообщили журналистам в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.
"4 мая в канун празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне МОСГАЗ проведет торжественную профилактику горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду", — говорится в сообщении.
Отмечается, что саму процедуру профилактики будет предварять церемония, в которой примут участие руководитель департамента Гасан Гасангаджиев, глава АО "МОСГАЗ" Юрий Колосков, артист театра и кино, общественный деятель, народный артист СССР Василий Лановой, ветеран Великой Отечественной войны и газового хозяйства Николай Морозов.
Как рассказали в департаменте, специалисты компании проводят обязательную профилактику уникального газогорелочного устройства раз в месяц и дополнительно перед государственными праздниками, такими как День защитника Отечества и День Победы, благодаря чему поддерживается постоянное горение пламени.
Чтобы обеспечивать бесперебойную работу горелки, сотрудники "Мосгаза" проводят ежемесячную профилактику и дополнительные работы перед государственными праздниками, например перед Днем защитника Отечества.
Перенос огня происходит с помощью специального факела, разработанного специалистами "Мосгаза" несколько лет назад. Исторический факел, от которого пламя было зажжено в 1967 году, также еще действует, его использовали в прошлом году, на 50-летие Вечного огня.
В этом году в церемонии переноса огня принял участие ветеран Николай Морозов. В годы Великой Отечественной он служил на флоте, награжден медалью "За оборону Советского Заполярья", медалью Ушакова и другими наградами. С 1981 по 1992 год ветеран работал в "Мосгазе".
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