Опекуном дочери арестованных в Таиланде россиян станет тетя

ЧЕЛЯБИНСК, 26 апр – РИА Новости. Опекуном несовершеннолетней дочери Николая Рыбалова и его жены, арестованных полицией Таиланда, станет тетя, в настоящее время необходимые документы оформляются, сообщила РИА Новости в четверг уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

Ранее сообщалось, что Николай Рыбалов был арестован в Таиланде по подозрению в ограблении обменного пункта и жестоком избиении женщины-кассира, его жена также была арестована по подозрению в соучастии в преступлении и помощи мужу в попытке скрыться от правосудия.

Десятилетняя дочь россиян была передана в таиландский детский приемник полиции для временного содержания. Россияне сразу после этого обратились в посольство РФ с просьбой помочь быстро оформить необходимые документы для вывоза ребенка из Таиланда в Россию. До этого семья более трех месяцев проживала в курортном городе Паттайя.

Девочка прилетела в Новосибирск регулярным рейсом авиакомпании S7 из Бангкока, позже из Новосибирска она прибыла в Челябинскую область. Здесь, как сообщала ранее детский омбудсмен региона, будет решаться вопрос об опеке над ребенком.

"В настоящее время родственники решили, что опека будет установлена родной тетей ребенка. Необходимые для этого документы поданы в соответствующие органы", — сказала Буторина.

Она добавила, что аппарат уполномоченного по правам ребенка по области будет держать данную ситуацию на контроле и оказывать всю необходимую помощь.