В ГД предложили лишить "преимуществ" сбежавших с места ДТП пьяных водителей

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. "Преимущество" участников ДТП, избежавших медосвидетельствования на алкоголь, перед теми, кто не покинул место аварии, должно быть устранено, заявил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько.

Ранее Конституционный суд РФ обязал федерального законодателя выработать правила, предотвращающие бегство пьяных водителей с места ДТП. КС РФ отметил, что российское законодательство запрещает водителю оставлять место ДТП, предусматривая за это административную ответственность, но Уголовный кодекс РФ не предполагает усиление уголовной ответственности за побег.

"Участники ДТП, сбежавшие с места аварии и избежавшие медосвидетельствования на алкоголь, не должны иметь преимущества перед теми, кто не покинул место аварии… Употребление водителями транспортных средств алкоголя создает потенциальную угрозу безопасности дорожного движения. По закону оставлять место ДТП нельзя, а побег с места ДТП может являться желанием скрыть факт опьянения, чтобы избежать привлечения к более строгой уголовной ответственности", — написал Бидонько на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что побег с места ДТП сейчас не равнозначен ни доказанности факта опьянения, ни добровольному отказу от прохождения освидетельствования. По словам парламентария, в прошлом году, по данным статистики аварийности, 4025 водителей участвовали в ДТП и имели признаки опьянения, но отказались от прохождения освидетельствования. Есть среди них и такие, кто покинул место аварии.

"Они с точки зрения закона остаются в более выгодном положении по сравнению с теми, кто остался на месте аварии. Это неравенство необходимо ликвидировать. В рамках партпроекта "Единой России" "Безопасные дороги" предлагаю провести процедуру общественного обсуждения этой проблемы и рассмотреть решения, призванные исключить необоснованное привилегированное положение лиц в состоянии опьянения, нарушивших ПДД и скрывшихся с места аварии. Конституционный суд РФ предписал законодателю в течение года внести в правовое регулирование необходимые изменения", — написал зампред комитета.