Песков: президент держит под контролем работу МЧС

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Руководству России все проблемы в МЧС известны, президент РФ Владимир Путин держит работу ведомства под контролем, и неверно говорить, что в нём всё развалено, когда спасатели помогают тысячам россиян, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что есть какие-то проблемы, наверное, никто этого не скрывает. Поэтому нельзя предаваться эмоциям, нужно трезво оценивать ситуацию. Руководству страны все имеющиеся проблемы хорошо известны. Вы знаете, что это ведомство, которое относится к президентской прерогативе, и президент, конечно, самым плотным образом держит под своим контролем работу этого ведомства, и, тем более, к сожалению, эта работа часто бывает востребована", — сказал Песков.

Что касается различных материалов, в том числе авторских, о положении дел в МЧС, Песков добавил, что "не во всем они сходятся с той информацией, которая получается по линии ведомства".

Пресс-секретарь главы государства отметил, что неверно говорить о том, что все развалено, в то время, как "огромное количество спасателей и пожарных работают по тушению пожаров на просторах нашей страны и занимаются спасением тысяч и тысяч наших граждан, которые страдают вследствие паводков". "(Это) тоже неправильно", — сказал Песков.

Ранее режиссер Никита Михалков в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что по инициативе главы МЧС Владимира Пучкова происходит сокращение сотрудников Государственного пожарного надзора и боевых подразделений пожарной охраны. По словам режиссера, тушить пожары "стало фактически некому". Михалков также рассказал о том, что ведомство якобы приобретает технику по завышенным ценам и искажает статистику пожаров в свою пользу.

Пучков, комментируя слова Михалкова, заявил, что высказывания режиссера не соответствуют действительности. "Мне жаль людей, которые смотрят такие передачи, и вдвойне жаль тех, кто верит тому, что там показывается. Бред — так и напишите", — цитирует главу МЧС газета "Коммерсант".