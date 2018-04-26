В Кремле призвали не иронизировать над ситуацией с блокировкой Telegram

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Кремле не видят повода драматизировать и иронизировать по поводу технологических действий Роскомнадзора по блокировке Telegram, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что у него самого этот мессенджер работает, но с перебоями.
В ответ на просьбу прокомментировать высказывание вице-премьера Аркадия Дворковича о том, что у него работает Telegram, а также заявление главы ФАС Игоря Артемьева о том, что он не очень уверен в успехе Роскомнадзора в плане блокировки этого мессенджера, Песков сказал: "Да, Telegram работает, и ничего в этом такого нет. Работает он с перебоями. Они то случаются чаще, то случаются реже, но очевидно, что Роскомнадзор выполняет предписания закона, выполняет решение суда".
На просьбу прокомментировать высказывания должностных лиц об убытках сторонних компаний в связи с данной деятельностью Роскомнадзора Песков отметил, что "хотелось бы понять, на основе чего кто-то считал какие-то убытки, какая методика подсчетов".