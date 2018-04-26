Песков рассказал, что Telegram у него работает, но с перебоями

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что у него самого мессенджер Telegram работает, но с перебоями.
В ответ на просьбу прокомментировать высказывание вице-премьера Аркадия Дворковича о том, что у него работает Telegram, а также заявление главы ФАС Игоря Артемьева о том, что он не очень уверен в успехе Роскомнадзора в плане блокировки этого мессенджера, Песков сказал: "Да, Telegram работает, и ничего в этом такого нет. Работает он с перебоями. Они то случаются чаще, то случаются реже, но очевидно, что Роскомнадзор выполняет предписания закона, выполняет решение суда".