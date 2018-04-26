В Госдуму внесли проект об увеличении пошлины за загранпаспорт

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации до 5 тысяч рублей с 3,5 тысячи рублей, следует из базы данных нижней палаты парламента.

При этом госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения ребенку в возрасте до 14 лет увеличивается до 2,5 тысячи рублей с 1,5 тысячи рублей.

Законопроектом также устанавливается госпошлина за госрегистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных действий, связанных с выдачей свидетельства нового поколения, изготовленного из материалов на пластиковой основе, в размере 1,5 тысячи рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения нового поколения в пластике устанавливается в размере 3 тысячи рублей. Аналогичные пошлины будут действовать в случае получения таких документов взамен утраченных или пришедших в негодность.

В связи с применением электронного носителя информации при изготовлении документов нового поколения и необходимостью создания инфраструктуры обработки и хранения данных фактические затраты федерального бюджета на предоставление госуслуг по выдаче таких документов возрастут. Общая сумма затрат МВД России, по оценке правительства, составит порядка 44,2 миллиарда рублей (в расчете на оказание одной госуслуги сумма затрат составит 2018,58 рублей).

Действующие размеры госпошлин позволят компенсировать расходы федерального бюджета не более чем на 42% от фактических затрат МВД (в расчете на оказание одной госуслуги сумма компенсации затрат составит не более 1054,39 рублей). "Таким образом, расходы федерального бюджета на предоставление государственных услуг по выдаче документов, содержащих микрочип (нового поколения), вырастут в среднем на 1 тысячу рублей", — отмечает кабмин.

Предусмотренное увеличение размеров госпошлин, по расчетам правительства, позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 миллиарда рублей, то есть частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.