Дворкович на вопрос о блокировке Телеграм: у меня работает

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на просьбу прокомментировать информацию об убытках компаний из-за блокировки мессенджера Telegram ответил, что у него этот мессенджер функционирует.

"А у меня работает", — сказал Дворкович, отвечая на просьбу о комментарии.

На уточняющий вопрос, продолжает ли он пользоваться мессенджером, вице-премьер промолчал.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.

Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что российские компании, по худшему сценарию, могут потерять около миллиарда долларов из-за блокировки Telegram, а общие потери бизнеса в России и за рубежом могут достигнуть 2 миллиардов долларов.