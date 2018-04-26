РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Российские профсоюзы рассказали о лозунгах для шествий 1 мая

13:3926.04.2018
11833
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПервомайская демонстрация на Красной площади. Архивное фотоПервомайская демонстрация на Красной площади. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Профсоюзы на акциях в День международной солидарности трудящихся 1 мая призовут не повышать пенсионный возраст в России, гарантировать трудоустройство выпускникам и воплотить призывы президента РФ из послания Федеральному собранию, заявил в четверг на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" глава Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
"Справедливая Россия" и ЛДПР проведут в центре Москвы первомайские митинги
"В числе тех требований или своих лозунгов, которые будут на Красной площади, будут такие — "Посланию президента Российской Федерации — реальное воплощение", "В России заработал — в России и вложил", "Нет повышению пенсионного возраста", "Безопасным условиям — да, росту профзаболеваний — нет", "Выпускникам учебных заведений — гарантированное трудоустройство", — заявил Антонцев.

"На сегодняшний день у нас есть разрешение на проведение демонстрации… Нас 120 тысяч человек", — добавил он. Антонцев рассказал, что колонны будут сформированы по отраслевому принципу, а все желающие смогут присоединиться у метро "Новокузнецкая", где участники соберутся в 8 утра, чтобы в 9 начать шествие.

По словам Антонцева, в акции примут участие мэр Москвы Сергей Собянин, руководители объединений работодателей, депутаты городской думы и генеральный секретарь Международной федерации профсоюзов Шаран Барроу. Он также рассказал, что шествие будет состоять из двух колонн: одна пройдет по Кремлевской набережной, вторая – через Большой Москворецкий мост от метро "Новокузнецкая", затем они объединятся и выйдут на Красную площадь.

"На Красной площади планируется, что будут встречать более 6,5 тысяч передовиков производства, заслуженных людей, ветеранов, ветеранов спорта… на трибунах, ну а подиум напротив Мавзолея традиционно будет размещен, где тоже будут выступать, приветствовать колонны", — сообщил он.

Шествия по всей России

Шествие профсоюзов, приуроченное к Дню Весны и Труда, в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Более двух с половиной миллионов человек выйдут на шествия первого мая
Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев сообщил, что партия не организует никаких отдельных шествий, но в колоннах профсоюзных акций во всех регионах будут представители ЕР.

"Мы обращаемся ко всем политическим силам страны с призывом влиться в этот день в профсоюзные колонны. Мы можем иметь разные политические, религиозные и иные убеждения, но все мы должны быть объединены тем, что работаем на благо страны", — подчеркнул он.

Ранее секретарь Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Александр Шершуков рассказал РИА Новости, что более 2,7 миллиона представителей профсоюзов выйдут на шествия и митинги в День международной солидарности трудящихся 1 мая. В общей сложности в 735 городах и районных центрах пройдут шествия и митинги. Наиболее крупные акции запланированы в Москве, где ожидается 100 тысяч участников, Якутске и Краснодаре — по 50 тысяч, в Сургуте — 40 тысяч участников. Основной лозунг шествий и митингов: "За достойный труд, за справедливую социальную политику".

Шершуков на пресс-конференции также уточнил, что в акции примут участие активисты профсоюзной партии "Союз труда". По его словам, они выступят с акцентом на требования по национализации компаний реального сектора, попавших под санкции.

"Наши активисты выйдут с лозунгами в поддержку идеи профсоюзов о национализации предприятий реального сектора экономики, которые сейчас попали под последнюю волну санкций… Здесь дело не в том, чтобы просто перевести это в государственную собственность. Это реальное производство, ориентированное на экспорт, которое работает и чья продукция пользуется спросом", — заявил Шершуков.

"Это не просто национализация, нужна переориентация данных компаний и продукции данных компаний на внутренний рынок. Нам нужны не Boeing и Airbus, а Ил и Ту. А это значит, что необходима комплексная программа развития, в том числе авиапромышленности, машиностроения и так далее — то есть тех отраслей, которые могли бы использовать продукцию вот этих компаний, попавших под санкции. Это и рабочие места, и рост заработной платы и так далее", — пояснил он.

Комментировать
Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
radiozaboy
""Посланию президента Российской Федерации — реальное воплощение""

)))

напомнило:

"Решения XXVII съезда КПСС - в жизнь!"
14:16
26.04.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена