НОВОСИБИРСК, 26 апр – РИА Новости. Только 50 регионов России из 85 отобрали операторов для обращения с твердыми коммунальными отходами, хотя до 1 мая такие операторы должны быть выбраны везде, сообщила в четверг замдиректора департамента городской среды Минстроя РФ Маргарита Поспелова.
По данным Минстроя, процедуры по выбору оператора еще не завершены в 35 регионах России, а в восьми регионах до сих пор не начались конкурсные процедуры.
Поспелова отметила, что Минстрой уже направил в Генпрокуратуру РФ письмо с просьбой рассмотреть ситуацию в регионах, которые еще не провели конкурсные отборы региональных операторов.
Представитель министерства отметила, что выбор регионального оператора – это не конец реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, далее предстоит большая работа по формированию тарифа.