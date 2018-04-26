НОВОСИБИРСК, 26 апр – РИА Новости. Только 50 регионов России из 85 отобрали операторов для обращения с твердыми коммунальными отходами, хотя до 1 мая такие операторы должны быть выбраны везде, сообщила в четверг замдиректора департамента городской среды Минстроя РФ Маргарита Поспелова.

"Первое мая — контрольная точка, закрепленная федеральным законом, когда во всех субъектах должны быть заключены соглашения со всеми выбранными региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами. К сожалению, на сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда только в 50 субъектах отобрано 135 региональных операторов", — сообщила она по видеосвязи в ходе окружного совещания по вопросам утилизации твердых бытовых отходов под руководством полпреда президента в СФО Сергея Меняйло.

По данным Минстроя, процедуры по выбору оператора еще не завершены в 35 регионах России, а в восьми регионах до сих пор не начались конкурсные процедуры.

Поспелова отметила, что Минстрой уже направил в Генпрокуратуру РФ письмо с просьбой рассмотреть ситуацию в регионах, которые еще не провели конкурсные отборы региональных операторов.

Представитель министерства отметила, что выбор регионального оператора – это не конец реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, далее предстоит большая работа по формированию тарифа.