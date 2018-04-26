На площади Белорусского вокзала в Москве 9 мая пройдет акция "Песни Победы"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Концерт в рамках исторического марафона "Песни Победы" пройдет 9 мая на площади Белорусского вокзала в Москве, песни прозвучат в исполнении "Хора Турецкого" и арт-группы Soprano, сообщил журналистам глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Исторический марафон "Песни Победы" в 2018 году пройдет в восьми странах мира: в Германии, Франции, США, Израиле, Белоруссии, Словении, Австрии и России. На больших площадках столиц прозвучат песни о мире, подвиге и любви в исполнении "Хора Турецкого" и Soprano. В 2015 году акция впервые прошла на Поклонной горе в Москве, а в 2017 году марафон "Песни Победы" состоялся в Берлине.

"Москва вступает в череду майских праздников… И особое место в этом году занимает концерт "Хора Турецкого" на площади Белорусского вокзала, который пройдет 9 мая, который пройдет в 20 часов, потому что это один из элементов того самого тура", — сказал Кибовский.

Он также отметил, что вопрос записи концертов в мировых столицах для последующего показа уже находится на обсуждении. "Также значительная готовится оформительская часть, это будет грандиозное декорационное оформление сценической конструкции, которая предполагает новые технические достижения", — добавил Кибовский.

Как отметил основатель коллектива "Хор Турецкого" Михаил Турецкий, концерт на площади Белорусского вокзала является главным для коллектива среди концертов тура.

"Понятно, что хочется эту акцию развивать, она действительно несет идеи мира и дружбы, строит мост доверия и разрушает этот лед, который существует… Несмотря на политическую турбулентность, диалог на уровне культуры всегда действует, и это сегодня единственный мост, который невозможно расшатать", — подчеркнул Турецкий.