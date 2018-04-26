Глава МЧС назвал критику Михалкова в свой адрес бредом

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Глава МЧС Владимир Пучков прокомментировал слова режиссера Никиты Михалкова, обвинившего его в искажении статистики и "непродуманном" сокращении государственного пожарного надзора.

Министр заявил, что сам не видел передачу Михалкова и добавил, что вообще не смотрит телевизор. Пучков подчеркнул, что высказывания режиссера не соответствуют действительности.

"Мне жаль людей, которые смотрят такие передачи, и вдвойне жаль тех, кто верит тому, что там показывается. Бред — так и напишите", — цитирует главу МЧС газета "Коммерсант".

Ранее Михалков в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что по инициативе Пучкова происходит сокращение сотрудников Государственного пожарного надзора и боевых подразделений пожарной охраны. По словам режиссера, тушить пожары "стало фактически некому". Он также рассказал о том, что ведомство якобы приобретает технику по завышенным ценам и искажает статистику пожаров в свою пользу.