Перед инаугурацией президента в Кремле отремонтировали Красное крыльцо

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Косметический ремонт Красного крыльца на Соборной площади Кремля завершен, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель Федеральной службы охраны Сергей Девятов.

"Косметический ремонт завершился", — сказал он.

В Кремле 7 мая пройдет инаугурация президента России. По правилам протокола, глава государства после принятия присяги спускается на Соборную площадь именно по Красному крыльцу для приветствия Президентского полка.

По словам Девятова, также завершены реставрационные работы Царской башни. "Наружные леса сняты, весь комплекс работ выполнен", — добавил он.