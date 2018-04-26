В Москве 5 мая пройдет фестиваль в поддержку мотокультуры

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ежегодный "Московский мотофестиваль-2018" в поддержку мотокультуры и безопасности дорожного движения состоится 5 мая в столице, сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

"Пятого мая 2018 года состоится ежегодный Московский мотофестиваль в поддержку развития мотокультуры и безопасности дорожного движения под лозунгом "На дороге все равны". В рамках фестиваля по Садовому кольцу пройдёт мотопарад, в котором примут участие около 3000 мотоциклистов. Сбор участников мотопарада назначен на 09.00 на проспекте Академика Сахарова. Колонна начнёт движение в 11.30 и будет двигаться по Садовому кольцу, затем свернёт на проспект Мира и проедет до памятника "Рабочий и Колхозница", там, развернувшись, двинется снова в центр. Так, все участники пробега встретятся друг с другом на дорогое, что станет символом единения мотоциклистов. Финиширует парад в 12.30 на Воробьёвых горах", — говорится в сообщении.

Как отмечается, очерёдность следования в колонне парада разыгрывалась на отдельной жеребьевке, в которой участвовали 18 мотоклубов. Для обеспечения безопасности движения колонны перед заездом будет проведен визуальный осмотр техники на наличие видимых неисправностей. По окончании мотопарада на Университетской площади Воробьёвых гор, помимо разнообразных экспозиций, включающих в себя стенды-выставки, посвящённые ретро-мотоциклам, кастомайзингу, пройдут выступления звёзд мотошоу и мотоспорта. Кроме того, состоятся показательные выступления по мотоболу, фристайлу, мототриалу, стант райдингу, а также детские показательные выступления. Пилотажная группа ГИБДД "Каскад" и команды московской полиции выступят с отдельной шоу-программой.

Сообщается, что инструкторы мотошколы ГУП "Мосгортранс" проведут мастер-классы, представят программы обучения, протестируют навыки управления байком у всех желающих с водительским удостоверением категории "А". Совместно с BMW Motorrad и инструкторами мотошколы ГУП "Мосгортранс" будет проведен конкурс навыков водительского мастерства. Победители получат ценные призы от компании BMW. Заезд мотоциклов пройдёт в сопровождении сотрудников УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве. Мероприятие завершится концертом на большой сцене с участием ведущих отечественных рок-исполнителей.

"Основная цель фестиваля – объединить мотосообщества города для совместного решения вопросов по развитию мотоинфраструктуры и пропаганды безопасности дорожного движения. В последние годы мотоцикл в Москве становится полноценным участником дорожного движения, без которого нельзя представить сегодняшний город. Наш фестиваль позволяет привлечь внимание к безопасности движения и напомнить автомобилистам, что они не единственные на дорогах", – приводятся в релизе слова заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.