Режим работы станций московского метро изменится в дни репетиций парада

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Режим работы некоторых станций метро изменится в дни репетиции военного парада и весенних праздников, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

"Двадцать шестого апреля и 3 мая с 18.00 до окончания репетиции, 6 мая с 06.00 до окончания генеральной репетиции военного парада, а также 9 мая с 07.00 до окончания парада станции "Площадь революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека им. Ленина" будут работать только на вход и пересадку пассажиров", — говорится в сообщении.

Как отмечается, 6 и 9 мая на время построения колонн боевой техники и ее прохождения по Тверской улице будет ограничен выход пассажиров со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" в сторону Никольской улицы; со станции "Китай-город" в стороны улиц Ильинка, Варварка и Китайгородского проезда. В течение всего дня 9 мая на станции "Парк Победы" вестибюль №1 (выход на нечетную сторону Кутузовского проспекта, к Парку Победы) будет работать только на выход, а вестибюль №2 – только на вход.

Сообщается, что в День Победы 9 мая, после завершения праздничных мероприятий будет ограничен вход на станции "Площадь революции", "Охотный ряд", "Александровский сад", "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, "Боровицкая", "Лубянка", "Кузнецкий мост", "Китай-город", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская", "Парк Культуры" Сокольнической и Кольцевой линий, "Октябрьская" Кольцевой и Калужско-Рижской линий, "Воробьевы горы", "Университет" и "Спортивная". Это необходимо для обеспечения безопасного и комфортного пребывания пассажиров на территории станций и вестибюлей метрополитена.

"В эти дни также будут усилены меры транспортной безопасности и количество досмотровых мероприятий на всех станциях метро. Просим пассажиров с пониманием отнестись к этим мерам. Московский метрополитен призывает пассажиров быть внимательными и осторожными в дни проведения массовых мероприятий, соблюдать Правила пользования метрополитеном и заранее планировать маршруты поездок", — добавили в пресс-службе.