Режим работы станций московского метро изменится в дни репетиций парада

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Режим работы некоторых станций метро изменится в дни репетиции военного парада и весенних праздников, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
Как отмечается, 6 и 9 мая на время построения колонн боевой техники и ее прохождения по Тверской улице будет ограничен выход пассажиров со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" в сторону Никольской улицы; со станции "Китай-город" в стороны улиц Ильинка, Варварка и Китайгородского проезда. В течение всего дня 9 мая на станции "Парк Победы" вестибюль №1 (выход на нечетную сторону Кутузовского проспекта, к Парку Победы) будет работать только на выход, а вестибюль №2 – только на вход.
"В эти дни также будут усилены меры транспортной безопасности и количество досмотровых мероприятий на всех станциях метро. Просим пассажиров с пониманием отнестись к этим мерам. Московский метрополитен призывает пассажиров быть внимательными и осторожными в дни проведения массовых мероприятий, соблюдать Правила пользования метрополитеном и заранее планировать маршруты поездок", — добавили в пресс-службе.