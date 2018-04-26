МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы просит граждан по возможности отказаться от поездок на своих автомобилях во избежание попадания в ДТП из-за усиливающегося ветра.

ак сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос", в четверг в Москве ожидаются дождь, местами гроза, а также сильный порывистый ветер 5-10 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

"Двадцать шестого апреля в Москве ожидается плохая погода. Синоптики сообщают, что на улице будет ветер с порывами до 12-17 м/с. Мы просим водителей по возможности отказаться от поездок на своих автомобилях, так они смогут избежать попадания в ДТП, риск которых повышается при ухудшении погоды. В случае если без личного транспорта не обойтись, пожалуйста, не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов", — говорится в сообщении.

Как отмечается, метро, наземный транспорт и электрички подготовлены к работе в ураган.