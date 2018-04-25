РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Широка река: как теплоходы очищают Москву-реку от загрязнений

22:0125.04.2018
0410
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПассажирский прогулочный теплоход Москва-177 в Москве. Архивное фотоПассажирский прогулочный теплоход Москва-177 в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Сезон речной навигации открылся в Москве 24 апреля: помимо выхода пассажирских судов, на акватории столичного бассейна в полную силу заработал технический флот "Мосводостока", одной из задач которого является сбор плавучего мусора, а также сбор и нейтрализация нефтепродуктов.

Корреспондент РИА Новости отправилась на прогулку на одном из теплоходов-нефтемусоросборников, чтобы выяснить, как специалисты "Мосводостока" очищают Москву-реку от всего, чего в ней быть не должно.

Ковш, бункер, "мультик" и сачок

Теплоход "МС-3" отправился рано утром по Москве-реке от затона Новинки на юге Москвы по направлению к Крымскому мосту, по пути собирая весь мусор, который команда судна, состоящая из капитана, моториста и матроса, видит на поверхности воды через бинокль.

"Наше судно работает в нижнем русле Москвы-реки — это затон Новинки, Бесединский мост и до Крымского моста. Оно собирает нефтяные пятна и мусор с поверхности акватории. Самое основное – это, конечно, весенний мусор, который смывается с берегов после таяния льда. Мусора очень много — мы примерно 30-40 кубов весной в день собираем", — рассказывает руководитель группы эксплуатации гидротехнических сооружений флота ГУП "Мосводосток" Владимир Лапенков.

Краснопресненская набережная
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Вдоль по набережной: виртуальный тур по благоустроенным берегам Москвы-реки

Сам теплоход представляет собой судно, на носу которого находится большой плоский ковш, управляемый из рубки капитана. Он опускается в воду и черпает мусор с поверхности реки, а из ковша нечистоты отправляются в бункер — специальный резервуар вместимостью примерно в 50 кубических метров.

"Еще у нас есть гидроманипулятор, предназначенный для подъема больших грузов, типа бревен, которые плавают на поверхности воды. Вон, у него рычажки, он поднимает большие грузы и заменяет ручной труд. Мы называем его "мультик", — говорит Лапенков.

В тех местах, куда судно подойти не может, или в случаях, когда мусор в воде слишком мелкий, вместо машины за работу берётся матрос. "Ручного труда у нас все равно много. Приходится посылать матроса с сачком, потому что куда-то мы подойти не можем, а некоторый мусор пролетает через решетку ковша", — рассказывает капитан теплохода Юрий Волков, крутя штурвал.

Всего на речной акватории Москвы ходит семь судов-мусоросборников, причём некоторые из них работают круглосуточно. Большинство работ, как поясняет Лапенков, производятся на верхнем русле Москвы-реки. В целом же теплоходы обслуживают 67 километров столичных рек: в них входит Москва-река, Яуза и Обводной канал.

Бревна, бутылки и нефть

Весь собранный мусор, по словам руководителя группы, отправляется на площадку временного хранения и утилизируется. Лапенков отмечает, что в основном на пути теплохода попадается растительный мусор: бревна или ветки, однако порой приходится убирать и пакеты с бутылками.

"Бытового мусора сейчас не очень много, потому что жители Москвы пока на набережные мало выходят. А летом, конечно, хватает, там и теплоходы мешки сбрасывают, и все остальные мусор кидают. Поэтому поддерживаем Москву-реку в таком же чистом состоянии ежедневно", — говорит он.

Московская область. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Противопаводковый штаб создан в Подмосковье

Специалист отмечает, что в последние годы акватория Москвы-реки стала гораздо чище, однако капитан Волков с ним не согласен. По его словам, из-за увеличения количества пассажирских судов мусора в воде прибавилось. "Народ у нас к культуре, так скажем, отношение имеет слабоватое — очень много бросают мусора за борт, очень много. Конечно, в целом чисто, но раз на раз не приходится. Сейчас вот потеплеет, теплоходы пассажирские пойдут – и все к нам в воду", — жалуется Волков.

Помимо мусора, "МС-3" способен удалять с поверхности воды нефтяные пятна с помощью специального препарата. "Им покрывается нефтяное пятно, оно расщепляется на воду и углекислый газ. Есть озон, который собирает тяжелые нефтепродукты, сепарирует их, и они идут на утилизацию", — поясняет Лапенков.

По его словам, масляные пятна приходится удалять довольно часто. "Сейчас идет промывка дорог, теплоходы запускаются, есть пятна. Может быть, что кто-то слил водовыпуск, ещё мазут всегда оседает после машин, откуда угодно – способов попадания нефтепродуктов в Москву-реку много", — поясняет собеседник агентства.

Необычные находки и работа спасателя

"Вот, все эти шины со дна Москвы-реки, и это мало еще. Их было видно на дне, добропорядочный житель увидел, позвонил, мы подошли и гидроманипулятором их поднимали. Вот железки какие-то, бутылки, но в основном, как видите, ветки и бревна", — показывает Лапенков в бункер с собранным мусором.

Вместе с тем, по его словам, в столичных реках может оказаться "все на свете", в том числе холодильники, диваны и угнанные автомобили. "Сейчас мало таких случаев, потому что в большинстве случаев везде начинают делать укрепленные берега", — добавил он.

Более того, иногда сотрудники "Мосводостока" вынуждены выполнять роль спасателей для людей или передавать полиции пугающие находки. "В прошлом году это было, в районе Таганки, на Яузе. Там был пакет страшный, мы вызвали полицию, они забрали. Иногда люди прыгают с мостов, мы видим, подъезжаем и спасаем. Был такой случай, один прыгнул, мы его ковшом чуть подцепили, спасателям отдали", — вспоминает Лапенков.

Как отметил капитан Волков, который работает в "Мосводостоке" уже 39 лет, за время службы копится огромное количество историй, которые быстро не расскажешь.

"Однажды мы нашли большущий чемодан в западном порту, который был веревочкой привязан к берегу. Мы вытащили с опаской, но любопытство, конечно, пересилило. Приоткрыли — а там сейф. В чемодане, привязанном веревочкой к колышку на берегу! Открыли полностью, начали смотреть, сейф перевернули, а с обратной стороны высверлено – до нас кто-то поработал! Вопрос: зачем они его туда бросили? Может, просто над нами посмеяться", — заключил капитан.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена