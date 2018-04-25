Широка река: как теплоходы очищают Москву-реку от загрязнений

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Сезон речной навигации открылся в Москве 24 апреля: помимо выхода пассажирских судов, на акватории столичного бассейна в полную силу заработал технический флот "Мосводостока", одной из задач которого является сбор плавучего мусора, а также сбор и нейтрализация нефтепродуктов.

Корреспондент РИА Новости отправилась на прогулку на одном из теплоходов-нефтемусоросборников, чтобы выяснить, как специалисты "Мосводостока" очищают Москву-реку от всего, чего в ней быть не должно.

Ковш, бункер, "мультик" и сачок



Теплоход "МС-3" отправился рано утром по Москве-реке от затона Новинки на юге Москвы по направлению к Крымскому мосту, по пути собирая весь мусор, который команда судна, состоящая из капитана, моториста и матроса, видит на поверхности воды через бинокль.

"Наше судно работает в нижнем русле Москвы-реки — это затон Новинки, Бесединский мост и до Крымского моста. Оно собирает нефтяные пятна и мусор с поверхности акватории. Самое основное – это, конечно, весенний мусор, который смывается с берегов после таяния льда. Мусора очень много — мы примерно 30-40 кубов весной в день собираем", — рассказывает руководитель группы эксплуатации гидротехнических сооружений флота ГУП "Мосводосток" Владимир Лапенков.

Сам теплоход представляет собой судно, на носу которого находится большой плоский ковш, управляемый из рубки капитана. Он опускается в воду и черпает мусор с поверхности реки, а из ковша нечистоты отправляются в бункер — специальный резервуар вместимостью примерно в 50 кубических метров.

"Еще у нас есть гидроманипулятор, предназначенный для подъема больших грузов, типа бревен, которые плавают на поверхности воды. Вон, у него рычажки, он поднимает большие грузы и заменяет ручной труд. Мы называем его "мультик", — говорит Лапенков.

В тех местах, куда судно подойти не может, или в случаях, когда мусор в воде слишком мелкий, вместо машины за работу берётся матрос. "Ручного труда у нас все равно много. Приходится посылать матроса с сачком, потому что куда-то мы подойти не можем, а некоторый мусор пролетает через решетку ковша", — рассказывает капитан теплохода Юрий Волков, крутя штурвал.

Всего на речной акватории Москвы ходит семь судов-мусоросборников, причём некоторые из них работают круглосуточно. Большинство работ, как поясняет Лапенков, производятся на верхнем русле Москвы-реки. В целом же теплоходы обслуживают 67 километров столичных рек: в них входит Москва-река, Яуза и Обводной канал.

Бревна, бутылки и нефть



Весь собранный мусор, по словам руководителя группы, отправляется на площадку временного хранения и утилизируется. Лапенков отмечает, что в основном на пути теплохода попадается растительный мусор: бревна или ветки, однако порой приходится убирать и пакеты с бутылками.

"Бытового мусора сейчас не очень много, потому что жители Москвы пока на набережные мало выходят. А летом, конечно, хватает, там и теплоходы мешки сбрасывают, и все остальные мусор кидают. Поэтому поддерживаем Москву-реку в таком же чистом состоянии ежедневно", — говорит он.

Специалист отмечает, что в последние годы акватория Москвы-реки стала гораздо чище, однако капитан Волков с ним не согласен. По его словам, из-за увеличения количества пассажирских судов мусора в воде прибавилось. "Народ у нас к культуре, так скажем, отношение имеет слабоватое — очень много бросают мусора за борт, очень много. Конечно, в целом чисто, но раз на раз не приходится. Сейчас вот потеплеет, теплоходы пассажирские пойдут – и все к нам в воду", — жалуется Волков.

Помимо мусора, "МС-3" способен удалять с поверхности воды нефтяные пятна с помощью специального препарата. "Им покрывается нефтяное пятно, оно расщепляется на воду и углекислый газ. Есть озон, который собирает тяжелые нефтепродукты, сепарирует их, и они идут на утилизацию", — поясняет Лапенков.

По его словам, масляные пятна приходится удалять довольно часто. "Сейчас идет промывка дорог, теплоходы запускаются, есть пятна. Может быть, что кто-то слил водовыпуск, ещё мазут всегда оседает после машин, откуда угодно – способов попадания нефтепродуктов в Москву-реку много", — поясняет собеседник агентства.

Необычные находки и работа спасателя



"Вот, все эти шины со дна Москвы-реки, и это мало еще. Их было видно на дне, добропорядочный житель увидел, позвонил, мы подошли и гидроманипулятором их поднимали. Вот железки какие-то, бутылки, но в основном, как видите, ветки и бревна", — показывает Лапенков в бункер с собранным мусором.

Вместе с тем, по его словам, в столичных реках может оказаться "все на свете", в том числе холодильники, диваны и угнанные автомобили. "Сейчас мало таких случаев, потому что в большинстве случаев везде начинают делать укрепленные берега", — добавил он.

Более того, иногда сотрудники "Мосводостока" вынуждены выполнять роль спасателей для людей или передавать полиции пугающие находки. "В прошлом году это было, в районе Таганки, на Яузе. Там был пакет страшный, мы вызвали полицию, они забрали. Иногда люди прыгают с мостов, мы видим, подъезжаем и спасаем. Был такой случай, один прыгнул, мы его ковшом чуть подцепили, спасателям отдали", — вспоминает Лапенков.

Как отметил капитан Волков, который работает в "Мосводостоке" уже 39 лет, за время службы копится огромное количество историй, которые быстро не расскажешь.

"Однажды мы нашли большущий чемодан в западном порту, который был веревочкой привязан к берегу. Мы вытащили с опаской, но любопытство, конечно, пересилило. Приоткрыли — а там сейф. В чемодане, привязанном веревочкой к колышку на берегу! Открыли полностью, начали смотреть, сейф перевернули, а с обратной стороны высверлено – до нас кто-то поработал! Вопрос: зачем они его туда бросили? Может, просто над нами посмеяться", — заключил капитан.