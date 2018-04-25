Роскомнадзор начал "предметный диалог" с Google по поводу Telegram

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Роскомнадзор совместно с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) начал предметный диалог с Google о прекращении предоставления мессенджеру Telegram IP-адресов, при этом контакты с Amazon пока не дают положительных результатов, сообщает ведомство.

"Федеральная служба продолжает рабочие контакты с Amazon и Google с целью прекращения предоставления Telegram IP-адресов", — передает пресс-служба слова заместителя руководителя Роскомнадзора Вадима Субботина, сказанные в ходе встречи с представителями IT-индустрии по вопросам, связанным с исполнением судебного решения об ограничении доступа к мессенджеру Telegram.

"Взаимодействие с Google становятся более конструктивным, начат предметный диалог", — подчеркнул он. При этом Субботин добавил, что контакты с Amazon к положительным результатам пока не привели, объясняя это возможными политическими причинами.

В рамках совещания также отмечалось, что согласно решению суда обязанность прекратить создавать технические условия для функционирования Telegram в России возложена не только на Роскомнадзор, но и на "иные лица", в том числе хостинг-провайдеров.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.

Ранее, 23 апреля, Роскомнадзор и РОЦИТ заявили, что договорились взаимодействовать при проверке жалоб пользователей на сбои в работе ряда сайтов на фоне блокировки мессенджера Telegram.